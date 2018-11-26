На Урале пережившему ЧС району запретили покупку дорогой иномарки

Челябинский губернатор Борис Дубровский запретил властям пострадавшего от землетрясения Катав-Ивановского района покупку в лизинг автомобиля стоимостью около пяти миллионов рублей.

- Губернатор потребовал немедленно отменить объявленную администрацией Катав-Ивановского района закупку дорогостоящего автомобиля как нецелесообразную, - сообщил руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Федечкин.

Нескромную покупку в ходе мониторинга единой информационной системы госзакупок обнаружили челябинские активисты ОНФ. Они сочли, что властям еще не оправившегося от землетрясения района не следует спешить с приобретением роскошного авто с отделкой премиальной кожей NAPPA, панорамной крышей, мультимедийной системой и электрорегулировкой сидений.

"Очевидно, что используя схему лизинга, власти пытались обойти нормирование по закупкам автомобилей, ограничивающее максимальную стоимость в 2,5 миллиона рублей. Однако в погоне за роскошью они забыли об ограничении по мощности до 200 лошадиных сил и указали в требованиях к машине - 424 лошадиные силы, допустив таким образом прямое нарушение закона", - отметили в ОНФ. И задались вопросом, допустимо ли вообще объявлять подобного рода закупки в городе, который после землетрясения 5 сентября требует значительных вложений в восстановление объектов инфраструктуры, а жители нуждаются в помощи.

Активисты проинформировали главу региона о репутационных рисках от подобного рода приобретений, и реакция не заставила себя ждать. Как уже сообщала "РГ", ущерб от землетрясения в Катав-Ивановском районе по официальным данным превысил 38 миллионов рублей.