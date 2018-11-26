Новости

Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
В Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский экономический диалог 18:11
В Петербурге вскрыты сговоры на миллионы при проведении праздников 18:10
В Ростове арестовали подозреваемого в серийных убийствах трех девушек 18:03
МИД РФ: Варварская атака на Алеппо не должна остаться безнаказанной 17:57
"Европейский автомобиль года": определена семерка финалистов 17:50
В Москве мужчина открыл стрельбу около храма 17:47
Сергей Румас обозначил точки роста экономики Беларуси 17:46
На Урале пережившему ЧС району запретили покупку дорогой иномарки 17:45
На Кубани мужчина погиб от взрыва машины в гараже 17:43
Съемки второго сезона "Табу" начнутся в январе 17:39
В Подмосковье во время пожара погибла 2-месячная девочка 17:29
Мирные жители погибли в результате авиаудара западной коалиции в Сирии 17:25
При пожаре в петербургском магазине пострадал мужчина 17:20
В Сибири сотрудник УГИБДД сгорел в автомобиле 17:20
ЕГЭ станет обязательным в Крыму и Севастополе 17:16
На Воробьевых горах восстановят трамплин и построят спортшколу 17:15
В Кронштадте пьяная мать выгнала раздетого ребенка из дома 17:12
Ульяновского застройщика заподозрили в хищении 10 миллионов рублей 17:11
Черноморский флот получит четыре новых корабля и десантный катер 17:05
Составлен рейтинг самых "курящих" городов РФ 17:05
Шестиколесная "Нива": первый заезд по снежным ухабам 17:04
Кондитеры из Дагестана победили на чемпионате мира в Люксембурге 17:02
Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги 16:59
Подземный переход построят под Павелецкой железной дорогой 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
26.11.2018 17:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале пережившему ЧС району запретили покупку дорогой иномарки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский губернатор Борис Дубровский запретил властям пострадавшего от землетрясения Катав-Ивановского района покупку в лизинг автомобиля стоимостью около пяти миллионов рублей.

- Губернатор потребовал немедленно отменить объявленную администрацией Катав-Ивановского района закупку дорогостоящего автомобиля как нецелесообразную, - сообщил руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Федечкин.

Фото: depositphotos.com
Правительство Хабаровского края лишится яхты за миллион долларов

Нескромную покупку в ходе мониторинга единой информационной системы госзакупок обнаружили челябинские активисты ОНФ. Они сочли, что властям еще не оправившегося от землетрясения района не следует спешить с приобретением роскошного авто с отделкой премиальной кожей NAPPA, панорамной крышей, мультимедийной системой и электрорегулировкой сидений.

"Очевидно, что используя схему лизинга, власти пытались обойти нормирование по закупкам автомобилей, ограничивающее максимальную стоимость в 2,5 миллиона рублей. Однако в погоне за роскошью они забыли об ограничении по мощности до 200 лошадиных сил и указали в требованиях к машине - 424 лошадиные силы, допустив таким образом прямое нарушение закона", - отметили в ОНФ. И задались вопросом, допустимо ли вообще объявлять подобного рода закупки в городе, который после землетрясения 5 сентября требует значительных вложений в восстановление объектов инфраструктуры, а жители нуждаются в помощи.

Активисты проинформировали главу региона о репутационных рисках от подобного рода приобретений, и реакция не заставила себя ждать. Как уже сообщала "РГ", ущерб от землетрясения в Катав-Ивановском районе по официальным данным превысил 38 миллионов рублей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Общероссийский народный фронт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Порошенко подписал указ о введении военного положения
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее
Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни