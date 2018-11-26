УАЗ "Патриот" с "автоматом": ресурс коробки 200 тысяч км

Мы уже сообщали о том, что УАЗ планирует оснащать внедорожник "Патриот" 6-диапазонным автоматом совместной разработки компании Punch Powertrain и концерна General Motors.

Речь идет о трансмиссии Punch 6L50, испытания которой на "Патриотах" находятся уже на завершающей стадии. Новый "автомат" агрегатирован с бензиновым 2,7-литровым двигателя ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с.

Но сегодня появились новые подробности. По информации портала "Уазбука", в новой АТ используется синтетическое масло ATF типа Dexron VI, которое заливается на весь срок службы трансмиссии.

Кроме того, поставка таких коробок не будет осуществляться с предприятия, расположенного в Страсбурге. На "Патриоты" будут установят "автоматы" китайской сборки.

"Автоматы" серии 6L50 считаются достаточно надежными, при правильной эксплуатации их ресурс составляет порядка 200 000 км. Но портал "Уазбука" проанализировал работу "автомата" Punch 6L50 на ряде американских моделей и на основе этого анализа предсказал возможные поломки на УАЗах.

В качестве проблемных мест названы гидротрансформатор, втулки, ступицу гидротрансформатора, а также "лепестковые" роторные насосы, которые могут выйти из строя, если водитель будет регулярно ездить на высокой (выше 130 км\ч) скорости, особенно с "грязным", отработавшим более 50 000 км, маслом.

Еще одна неприятная перспектива - трещины и, как следствие, негерметичность барабана 555, что чревато падением рабочего давления и дальнейшими проблемами при переключении со второй на третью передачи, а также включения передачи заднего хода.

Предположительно, за АТ придется доплатить 60 - 100 тысяч рублей. "Автомат" должен появиться на внедорожниках в марте 2019 года.

Как ранее сообщала "РГ", еще один российский автопроизводитель - ГАЗ - также выбрал для своей самой популярной модели "ГАЗели Next" Punch 6L50 производства компании Punch Powerglide.