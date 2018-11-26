В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 700 человек

Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 729 человек. Об этом говорится в распространенном заявлении Организации экстренной медицинской помощи Ирана.

Ранее сообщалось о 550 раненых. По данным организации, 26 человек находятся на стационарном лечении, их жизни ничего не угрожает. Большинство получили мелкие ссадины и порезы. О возможных жертвах в результате удара стихии местные власти пока не объявляли.

В пострадавшие районы налажена доставка палаток, продуктов питания и предметов первой необходимости. Президент Ирана Хасан Роухани находится в постоянном телефонном контакте с руководством провинции Керманшах для выяснения обстановки.

Накануне Организация Красного полумесяца Ирана предупредила граждан страны временно воздержаться от поездок в районы, которые затронула стихия. В школах и высших учебных заведениях провинции Керманшах объявлены каникулы.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб. По данным иракских СМИ, в результате землетрясения на территории Иракского Курдистана погиб один человек, еще 43 человека пострадали.