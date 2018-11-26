В Минске открыли памятный знак Чингизу Айтматову

Символом крепкой дружбы двух народов назвал появление парка имени Чингиза Айтматова в Минске Сергей Румас. Открывая 26 ноября памятный знак, премьер-министр выразил надежду, что этот живописный уголок белорусской столицы будет развиваться и станет культовым местом как для минчан, так и для гостей города, информирует БЕЛТА .

Румас напомнил, что в этом году исполнилось четверть века с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном. За эти годы, отметил премьер, страны выстроили прочный мост дружбы. "Наши народы объединяют общее прошлое, духовные и культурные ценности. Мы воспитывались на произведениях Айтматова, белорусам он близок", - отметил глава правительства.

Стоит отметить, что обелиск в парке установлен незадолго до дня рождения писателя, который отмечают 12 декабря. Торжественная церемония, в которой приняли участие представители дипломатических кругов, руководители и представители государственных органов, завершилась возложением цветов к памятному знаку, созданному белорусским скульптором Алесем Шатило.

От автора

Будет к месту сказать, что с писателем Чингизом Айтматовым, ставшим едва ли не главным выразителем свершений в культурной сфере в советскую эпоху, мы встречались во время его визитов в самом начале века в российскую столицу на форуме евразийской партии. Дипломат, академик, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трех Государственных премий СССР. Всех званий и наград этого мудрого и открытого литератора не перечислить. А первой темой, которую мы затронули тогда в кулуарной беседе, стало его представление о евразийстве. По мнению Айтматова, "Евразийство - это море, куда впадает множество рек, и в том смысл их течений. А без рек и морю не бывать... А вообще-то идеи евразийства давно получили хождение среди интеллигенции. В этом выражается некий философско-геополитический поиск грядущей соинтеграции евразийских стран. Иначе говоря, поиск своей субконтинентальной судьбы. Упрощенно говоря, житье одной улицей, своей слободой".

Чувствуется, полагал Айтматов, необходимость в консолидации евразийских сил. И здесь, в этом слагающем компоненте, центральное место, по его мнению, занимает Россия. "Для нас, в Центральной Азии, - пояснил он, - это очень важно, потому что история так сложилась и распорядилась, что мы с Россией воедино находимся даже сейчас, настолько глубоко спаяны взаимные корни". Ведь что бы там задним числом ни говорили, по мнению Айтматова, сложилась уникальная творческая формация - и по национальному составу, и по территориальному устройству, и по культурной составляющей, и по географическим параметрам. Эта воссоединенность, даже перекроенная, все равно остается фактом нашей жизни.

Мы ушли друг от друга, не уходя, мудро повторял писатель. Сейчас, с утверждением демократических ценностей, идеи евразийства снова обретают свою актуальность. Поворот к самим себе необходим, чтобы мы могли оставаться той частью мировой культуры, которая несет в себе и многообразие, и в то же время национальные особенности как методический опыт взаимосознаний, опыт, который одинаково воспринимается во всем мире.

Айтматов напомнил во время нашего разговора, что существуют и факторы экономического характера. Знаменитый Шелковый путь удивительным образом через столетия развился в новые формы, куда более эффективные и значимые. Он имел ввиду интернет, электронную торговлю, когда нажатием компьютерной клавиши можно совершать многомиллионные сделки, перемещать товары из одного конца планеты в другой. Все это должно быть осмыслено и воспринято. В том числе и для нового прочтения идей евразийства.

"Порой слышу мнения, - не без обиды в голосе продолжал Айтматов, - евразийская идея является наследницей имперской идеи. Но ничего тут страшного нет, даже если так. СССР был тоже своеобразной империей, сокрушившей прежнюю империю, став империей нового формата. Любые империи складывались столетиями. В свое время они формировали цивилизации, заканчивали свое существование и обращались в новые формы. Британская империя и Британское содружество - два совершенно различных цивилизованных образования. И Российская империя сильно разнилась в своих основаниях с Советским Союзом. Евразийский союз может стать совсем не похожим на Советский Союз, унаследовав все лучшее из прежнего опыта и отринув из него все негативное. И глупо пенять на историю. Надо извлекать из нее уроки".

Через месяц в тот год мы снова встретились с мудрой легендой Памира. На этот раз он пригласил нас в столичный ресторан "Прага". Место на Старом Арбате знаменитое - историческое. Его стены еще с XIX века помнят балы и лакеев, богему и юнкеров, а главное - сохранились в памяти визиты Ивана Бунина, Льва Толстого, Максима Горького и Владимира Маяковского. Куролесили в тот вечер мы с евразийцами от души. Вспоминали бессмертного Блока: "Для вас - века, для нас - единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы!" Много шутили и, поднимая бокалы, верили в скорые, реальные перспективы желанного Евразийского экономического союза (он был конституирован спустя десять лет - 29 мая 2014 года).

Но личная судьба моих героев распорядилась по-своему. Летом 2008 года позвонили из Германии и сообщили, что в клинике Нюрнберга ушел из жизни непревзойденный мастер литературы, дипломат, посланник мировой культуры и подлинный патриот страны. А в памяти навсегда сохранится формула жизни, предложенная этой личностью - мечтательной и дальновидной: "Мы ушли друг от друга, не уходя".