Европе и Америке предрекли экстремальные бедствия

Климатологи из Университета Экзетера (Великобритания) установили, что изменение климата может привести к трехкратному увеличению количества мощных циклонов и штормов в Европе и Северной Америке.

Работа опубликована в журнале Environmental Research Letters, а коротко о ней рассказывает портал Phys.org. Исследование провела команда во главе с профессором Мэттом Хокрофтом.

Оно показало, что если не произойдет значительного сокращения выбросов парниковых газов, то до конца текущего столетия в мире будет наблюдаться резкое увеличение частоты циклонов на огромных территориях Северного полушария.

Ученые предрекают появление более мощных штормов, вызванных экстремальными погодными условиями. Они могут привести к разрушительным наводнениям. Исследователи проанализировали поведение нынешних и будущих штормов, используя современные методы моделирования и отслеживания струйных потоков.

Они рассчитали изменения в частоте и интенсивности внетропических циклонов. И пришли к выводу о том, что наибольшее увеличение числа внетропических циклонов ожидает именно Европу и Северную Америку.

"В этой работе мы связали изменения климата с событиями, которые приводят к сильным дождям и наводнениям, - говорит доктор Хокрофт. - Моделирование показало, что в условиях более теплого климата значительно возрастет интенсивность выпадения экстремального количества осадков".