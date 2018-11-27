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27.11.2018 16:01
Рубрика: Легковые авто

Гигантский кроссовер Hyundai: полностью раскрыта внешность

Текст: Борис Захаров
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Фотошпионы полностью рассекретили 8-местный #вседорожник #Hyundai #Palisade #2019 (#HyundaiPalisade/#Хендай/#Хендэ), так что теперь есть и фотка кормы. Правда, информации по технической часть по-прежнему нет! Премьера состоится уже вот-вот ,так что ждать осталось недолго. Плюс ко всему информация о Palisade даст нам представление и о #Kia #Telluride (#KiaTelluride/#Киа/#Кия), который так толком нормально и не презентовали и скорее всего, придерживают к автосалону в Детройте (#Detroit), который будет проходить уже в Январе.

Публикация от Денис Романов (@prodenchik89)

Всего за сутки до премьеры флагманского кроссовера Hyundai Palisade эта новинка попала в объективы камер журналистов, а СМИ обнародовали ее фото без камуфляжа.

Судя по снимкам, огромный SUV сохранил сходство с концепт-каром Hyundai Grandmaster, получил зауженные фары, крупные секции "противотуманок" и огромную шестиугольную решетку радиатора.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Известно, что модель придет на смену Grand Santa Fe, будет крупнее его, разделит платформу с кроссовером Kia Telluride и получит восьмиместный салон. На обнародованных фото видно, что кроссоверу выделили непривычный селектор трансмиссии, где переключение передач осуществляется при помощи специальных кнопок на центральной консоли. Также на центральной консоли разместится "шайба" отвечающая за выбор режима движения.

Частично цифровая приборная панель объединена в Hyundai Palisade с сенсорным экраном мультимедийной системы.

В моторную линейку, как ожидается, войдут два ДВС: 2,2-литровый турбодизель и бензиновая "шестерка" на 3,3 литра. Ожидается также гибридная силовая установка. В качестве трансмиссии предложит передний и опциональный полный привод.

Как ранее заявил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев, компания рассматривает возможность продажи этой модели в России.

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#Hyundai