Голосование в Верховной раде сопровождалось драками и нецензурной бранью

В Верховной раде уточнили области введения военного положения. Оно будет введено в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей. К первоначальному списку в восемь регионов были добавлены Запорожская и Донецкая области. Сам указ о военном положении был сокращен с двенадцати до восьми пунктов, последний в нем - секретный. Срок действия военного положения был сокращен депутатами с 60 до 30 дней. Оно вводится в 9 утра 28 ноября.

При этом некоторые из народных избранников предпочли устроить в зале для голосования политическое шоу. Наблюдатели и некоторые из законодателей назвали происходившее в стенах украинского парламента "балаганом". Голосование в Раде, как сообщает "Страна.ua", сопровождалось драками и нецензурной бранью. В частности, когда в зале в десятом часу вечера выступал Порошенко, некоторые депутаты сопровождали его речь язвительными смешками и репликами "Ложь". Ироничными комментариями сопровождалась речь начальника украинского Генштаба Муженко. Когда он заявил: украинские разведывательные органы выяснили, что захваченные суда находятся в Керчи, некоторые из депутатов засмеялись, отметив, что эта "сенсационная новость уже известна из российских СМИ". Депутаты практически полностью проигнорировали выступление главы МИД Украины Климкина, во время его речи прогуливаясь по залу и беседуя друг с другом. "Судя по тому, как депутаты спокойно гуляют по залу Верховной Рады, смеются и общаются по телефонам - войной в стране и не пахнет", - заметил в своей онлайн-трансляции указанный портал.

На кадрах видно, как часть депутатов во главе с Олегом Ляшко сразу же окружили спикера Рады Андрея Парубия, пытаясь получить доступ к его микрофону и буквально взяв его в кольцо. Парубий объявил десятиминутную паузу, которая, впрочем, продолжалась три часа. И только после этого депутаты Верховной Рады, с большим трудом, но все же приступили к голосованию.

Позже в эфире телеканала 112 Ляшко заявил о том, что Порошенко объявил о военном положении так, "будто бы продал вагон своих конфет "Рошен". По его словам, то, что предложил Порошенко, "это лишение украинцев всех конституционных прав". "Порошенко намерен сфальсифицировать выборы президента в марте 2019 года и узурпировать власть", - заявил Ляшко, который, несмотря на всю "жесткую критику" документа о военном положении в итоге проголосовал за него.

Кстати, на заседании в понедельник депутаты Верховной Рады также утвердили дату голосования по выборам президента страны. Они должны состояться 31 марта 2019 года, а предвыборная агитация может начаться уже 31 декабря этого года. Несмотря на уверения пытавшегося позиционировать себя "добрым отцом нации" Порошенко и накануне голосования заявившего о том, что на Украине не "будет ущемления прав и свобод", само по себе военное положение приведет к введению целого набора ограничительных мер.

Для начала исполнительная власть получит право организовать мероприятия по мобилизации и учебные сборы с резервистами оперативного резерва, который имеют опыт боевых действий. Впрочем, нельзя исключать организацию военных сборов в принудительном порядке для украинских мужчин и не только призывного возраста.

Гораздо более жестким и "приземленным" выглядело выступление в Верховной Раде секретаря Совета национальной безопасности и обороны Турчинова, который прямо дал понять, что, "права и свободы граждан Украины могут быть ограничены". Речь идет о невозможности проведения выборов, введении комендантского часа, запрете на митинги и любые массовые мероприятия, ограничении передвижения граждан и транспорта, проверке документов, вещей, жилья, контроле над деятельностью СМИ. Согласно регламенту о военном положении в стране может быть введено так называемое право военной собственности - любые предприятия могут использоваться для нужд обороны. Наконец, украинцев в принудительном порядке могут отправить рыть окопы: закон о военном положении предусматривает так называемую "трудовую повинность".

Между тем



Введение военного положения привело к стремительному росту курса доллара по отношению к гривне. В некоторых обменниках Киева курс доллара превысил "критическую" отметку в 30 гривен. В пятницу за доллар давали 27,5-28 гривен. Между тем в соцсетях появились снимки из Харькова, на которых видно, как в центре города предлагают купить доллар по курсу 39,5.