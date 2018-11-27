Голосование в Верховной раде сопровождалось драками и нецензурной бранью

Новости

Пожар произошел на заводе в ДНР 10:12
Школьный автобус столкнулся с грузовиком под Владимиром 10:12
В Тюмени разработали прототип устройства-имитатора рукописного почерка 10:10
Крымский омбудсмен рассказала о характере ранений украинских моряков 10:10
В Новокузнецке кот затопил склад с игрушками 10:10
В США российский Т-90А посчитали самым смертоносным танком 10:08
Лайнер с 76 пассажирами вынужденно приземлился в Казани 10:04
"Уши Апокалипсиса" выставили на продажу 10:03
На региональных дорогах нанесут желтую разметку 10:02
В Башкирии четыре человека пострадали при пожаре на заводе 09:58
Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ 09:58
В лобовом ДТП под Иваново пострадали семь человек 09:48
Космический аппарат InSight передал первые данные с поверхности Марса 09:47
Банки стали требовать от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей 09:41
В Кузбассе власти рассказали о прогулке медведя по улице 09:38
Как Трамп отреагировал на провокацию Украины в Керченском проливе 09:37
Глава Крыма оценил введение военного положения на Украине 09:32
Утверждена стратегия развития отечественных санаториев и курортов 09:30
Пермское "Счастье не за горами" обезопасят металлом 09:29
Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11 09:29
В Красноярске подростки подожгли сверстника ради шутки 09:28
Три человека погибли в ДТП под Рязанью 09:21
Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений с РФ 09:17
В Кузбассе возбудили дело о гибели четырех человек при пожаре 09:05
ЦСКА - "Виктория Пльзень" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 09:44
Рубрика: В мире

Голосование в Верховной раде сопровождалось драками и нецензурной бранью

Текст: Максим Макарычев
В понедельник вечером в Верховной Раде прошло заседание по вопросу введения военного положения. Отметим, что голосование проигнорировали 112 депутатов: из 450 народных избранников перед голосованием зарегистрировались только 338, предпочтя не участвовать в откровенном "политическом спектакле". За введение военного положения проголосовали 276 депутатов, при необходимых регламентом 226-ти. Голоса "за" дали не только две фракции из правящей парламентской коалиции - "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", но и "Радикальная партия", "Батькивщина", "Воля народа", "Самопомощь". Против проголосовали все без исключения депутаты "Оппозиционного блока", а также внефракционные депутаты Бойко, Мураев, Левочкин и другие.
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Верховной раде уточнили области введения военного положения. Оно будет введено в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей. К первоначальному списку в восемь регионов были добавлены Запорожская и Донецкая области. Сам указ о военном положении был сокращен с двенадцати до восьми пунктов, последний в нем - секретный. Срок действия военного положения был сокращен депутатами с 60 до 30 дней. Оно вводится в 9 утра 28 ноября.

Фото: Depositphotos.com
Эксперты оценили возможность войны на территории Старого света

При этом некоторые из народных избранников предпочли устроить в зале для голосования политическое шоу. Наблюдатели и некоторые из законодателей назвали происходившее в стенах украинского парламента "балаганом". Голосование в Раде, как сообщает "Страна.ua", сопровождалось драками и нецензурной бранью. В частности, когда в зале в десятом часу вечера выступал Порошенко, некоторые депутаты сопровождали его речь язвительными смешками и репликами "Ложь". Ироничными комментариями сопровождалась речь начальника украинского Генштаба Муженко. Когда он заявил: украинские разведывательные органы выяснили, что захваченные суда находятся в Керчи, некоторые из депутатов засмеялись, отметив, что эта "сенсационная новость уже известна из российских СМИ". Депутаты практически полностью проигнорировали выступление главы МИД Украины Климкина, во время его речи прогуливаясь по залу и беседуя друг с другом. "Судя по тому, как депутаты спокойно гуляют по залу Верховной Рады, смеются и общаются по телефонам - войной в стране и не пахнет", - заметил в своей онлайн-трансляции указанный портал.

На кадрах видно, как часть депутатов во главе с Олегом Ляшко сразу же окружили спикера Рады Андрея Парубия, пытаясь получить доступ к его микрофону и буквально взяв его в кольцо. Парубий объявил десятиминутную паузу, которая, впрочем, продолжалась три часа. И только после этого депутаты Верховной Рады, с большим трудом, но все же приступили к голосованию.

Позже в эфире телеканала 112 Ляшко заявил о том, что Порошенко объявил о военном положении так, "будто бы продал вагон своих конфет "Рошен". По его словам, то, что предложил Порошенко, "это лишение украинцев всех конституционных прав". "Порошенко намерен сфальсифицировать выборы президента в марте 2019 года и узурпировать власть", - заявил Ляшко, который, несмотря на всю "жесткую критику" документа о военном положении в итоге проголосовал за него.
ФСБ обнародовала видео с показаниями украинских моряков и сотрудника СБУ

Кстати, на заседании в понедельник депутаты Верховной Рады также утвердили дату голосования по выборам президента страны. Они должны состояться 31 марта 2019 года, а предвыборная агитация может начаться уже 31 декабря этого года. Несмотря на уверения пытавшегося позиционировать себя "добрым отцом нации" Порошенко и накануне голосования заявившего о том, что на Украине не "будет ущемления прав и свобод", само по себе военное положение приведет к введению целого набора ограничительных мер.

Для начала исполнительная власть получит право организовать мероприятия по мобилизации и учебные сборы с резервистами оперативного резерва, который имеют опыт боевых действий. Впрочем, нельзя исключать организацию военных сборов в принудительном порядке для украинских мужчин и не только призывного возраста.

Гораздо более жестким и "приземленным" выглядело выступление  в Верховной Раде секретаря Совета национальной безопасности и обороны Турчинова, который прямо дал понять, что, "права и свободы граждан Украины могут быть ограничены". Речь идет о невозможности проведения выборов, введении комендантского часа, запрете на митинги и любые массовые мероприятия, ограничении передвижения граждан и транспорта, проверке документов, вещей, жилья, контроле над деятельностью СМИ. Согласно регламенту о военном положении в стране может быть введено так называемое право военной собственности - любые предприятия могут использоваться для нужд обороны. Наконец, украинцев в принудительном порядке могут отправить рыть окопы: закон о военном положении предусматривает так называемую "трудовую повинность".

Между тем

Введение военного положения привело к стремительному росту курса доллара по отношению к гривне. В некоторых обменниках Киева курс доллара превысил "критическую" отметку в 30 гривен. В пятницу за доллар давали 27,5-28 гривен. Между тем в соцсетях появились снимки из Харькова, на которых видно, как в центре города предлагают купить доллар по курсу 39,5.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Банкам разрешили не раскрывать информацию
Посольство РФ призвало Вашингтон "обуздать подопечных" на Украине
Мексика попросила США расследовать применение оружия против мигрантов
Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса