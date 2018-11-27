Первый межпланетный кубсат сфотографировал Марс крупным планом

Микроспутник Mars Cube One после успешной посадки автоматической станции Mars InSight на Марсе передал на Землю фотографию, полученную на расстоянии шести тысяч километров от Красной планеты, сообщили в NASA.

Напомним, станция Mars InSight была запущена с базы ВВС США в Калифорнии 5 мая. Аппарат преодолел расстояние в 480 миллионов километров.

Модуль автоматической станции Mars InSight совершил посадку в районе нагорья Элизий у экватора Марса. Этот район представляет собой достаточно ровный участок поверхности, поэтому и был выбран специалистами.

Сейсмические исследования Красной планеты начнутся через несколько недель.

Цель NASA - исследование геологической активности Марса и подготовка "почвы" для экспедиций с людьми. По окончании миссии спутники начнут дрейфовать в сторону Солнца.