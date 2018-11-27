Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев

Обсуждение инцидента в Керченском проливе стало ключевым в ходе телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Он состоялся в развитие состоявшейся накануне беседы по телефону между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отмечается на сайте российского дипломатического ведомства. Российский министр на основании фактов дал понять, что провокационные действия Киева были спланированы в нарушение норм международного права. При этом украинская сторона осознанно создала угрозы и риски для безопасного движения судов по акватории Черного моря, а также для жизни членов экипажей кораблей Военно-морских сил Украины.

Сергей Лавров обратился к немецкому коллеге с просьбой оказать влияние на руководство Украины "в интересах предотвращения дальнейших провокаций в угоду внутриполитической конъюнктуре".