На региональных дорогах нанесут желтую разметку

Минтранс РФ рекомендовал нанести желтую разметку на двух- и трехполосных региональных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения.

Рекомендации даны в том же пакете документов, в которых идет речь об организации приподнятых над дорогой пешеходных переходов.

Они разработаны Минтрансом в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который стартует в 2019 году. Цель - к 2024 году снизить в два раза количество очагов ДТП на дорогах субъектах РФ, а число погибших в авариях - до четырех человек на сто тысяч населения. Национальный проект охватит 78 городских агломераций с численностью жителей более половины населения страны.

На федеральных трассах такая разметка применяется уже не менее двух лет. Например, в Карелии. Это позволяет различить разметку желтого цвета даже в том случае, если дорожное полотно припорошено снегом.