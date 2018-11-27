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27.11.2018 10:02
Рубрика: Дороги

На региональных дорогах нанесут желтую разметку

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Минтранс РФ рекомендовал нанести желтую разметку на двух- и трехполосных региональных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения.

Рекомендации даны в том же пакете документов, в которых идет речь об организации приподнятых над дорогой пешеходных переходов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Они разработаны Минтрансом в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который стартует в 2019 году. Цель - к 2024 году снизить в два раза количество очагов ДТП на дорогах субъектах РФ, а число погибших в авариях - до четырех человек на сто тысяч населения. Национальный проект охватит 78 городских агломераций с численностью жителей более половины населения страны.

На федеральных трассах такая разметка применяется уже не менее двух лет. Например, в Карелии. Это позволяет различить разметку желтого цвета даже в том случае, если дорожное полотно припорошено снегом.

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