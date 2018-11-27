Обновленный Lada Xray неожиданно подешевел

АвтоВАЗ объявил о старте продаж приподнятого хэтчбека Lada Xray 2019 модельного года. Удивительно, но получив ряд обновлений, автомобиль не только не подорожал, но даже несколько подешевел. Базовая версия машины теперь стоит 589 900 рублей - на 40 тысяч рублей меньше, чем ранее.

Как сообщает пресс-служба автогиганта, обновленный автомобиль стал комфортнее. Длина салона в машине нового модельного года увеличена на 25 мм - это позволило выиграть чуть больше пространства для пассажиров на заднем ряду. По данным специализированного портала "Лада.Онлайн", добиться желаемого на АвтоВАЗе удалось после того, как на Xray стали устанавливать новый диван для второго ряда. Он несколько сдвинут назад, при этом спинка стала более вертикальной.

Что касается бюджетной базовой версии Standard, то о работах по запуску таких автомобилей "РГ" сообщила первой среди СМИ.

Машина получила двигатель 1,6 л в сочетании с механической трансмиссией, две фронтальные подушки безопасности, системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и контроля устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники передних дверей, центральный замок и сигнализацию, легкую атермальную тонировку стекол, наружные зеркала в цвет кузова с указателями поворота, штампованные 15-дюймовые диски колес.

Кондиционера в этой версии нет - пакет с ним, как и прежде, стоит на 25 тысяч рублей дороже.

Lada Xray в комплектации Classic с регулировкой сиденья водителя по высоте и отключаемой пассажирской подушкой безопасности - оценена в 629 900, с кондиционером и охлаждаемым перчаточным ящиком - 654 900 рублей. Версии Comfort, где доступны двигатель 1.8 и АМТ, стоят от 687 900, а Luxe - от 743 900 рублей. Самый оснащенный хэтчбек - Luxe - предлагается по цене от 772 900 рублей. В таких автомобилях есть такие опции, как обогрев ветрового стекла, задний парктроник с камерой заднего вида, датчик дождя и света, комбинированная отделка сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультимедиа с навигатором.

Lada Xray по итогам 10 месяцев вошел в топ-10 самых популярных автомобилей на российском рынке. Продажи модели составили 29 006 единиц - на 7,2% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что АвтоВАЗ все время ведет работы по обновлению и оптимизации модели. Как сообщала "РГ", 22 ноября на линии B0 главного конвейера был собран первый экземпляр Lada Xray Cross с вариатором (CVT) из пилотной партии. По нашим данным, для обычного и кроссового хэтчбеков готовят "связку" японского вариатора Jatco JF015E с "ниссановским" двигателем HR16 (1,6 л, 114 л.с.).

"АвтоВАЗ думает о дополнении своего ряда трансмиссий альтернативой имеющейся у компании технологии AMT, однако пока преждевременно говорить о каких-то сроках появления этих решений на конкретных моделях", - прокомментировали "РГ" эти сведения в пресс-службе автогиганта.