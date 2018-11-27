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Плохие новости для фанатов Xiaomi оказались просто слухами

27.11.2018,  
18:39
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Некоторое время назад в социальных сетях и на форумах, посвященных продукции Xiaomi, стала появляться информация о том, что компания якобы закроет свой сервис для разблокировки загрузчика.

Таким образом, утверждали инсайдеры, владельцы смартфонов Xiaomi не смогут менять прошивки на своих устройствах.

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В Xiaomi решили прояснить ситуацию и назвали слухи о прекращении работы сервиса "фальшивыми новостями". По словам представителей компании, пользователям, которые хотят поменять прошивку, необходимо, как и раньше, подать заявку на разблокировку загрузчика.

Как пишет Gizmochina, на разблокировку загрузчика, после которой становится возможной смена прошивки, уходит от трех до пятнадцати дней.

Отметим, что региональные ограничения, которые Xiaomi ввела ранее в этом году, продолжат действовать. Они, в частности, не позволяют устанавливать глобальную прошивку (Global ROM) на устройства, ориентированные на китайский рынок.

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