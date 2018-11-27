Плохие новости для фанатов Xiaomi оказались просто слухами

Некоторое время назад в социальных сетях и на форумах, посвященных продукции Xiaomi, стала появляться информация о том, что компания якобы закроет свой сервис для разблокировки загрузчика.

Таким образом, утверждали инсайдеры, владельцы смартфонов Xiaomi не смогут менять прошивки на своих устройствах.

В Xiaomi решили прояснить ситуацию и назвали слухи о прекращении работы сервиса "фальшивыми новостями". По словам представителей компании, пользователям, которые хотят поменять прошивку, необходимо, как и раньше, подать заявку на разблокировку загрузчика.

We are providing Unlock Bootloader service and here's the unlocking tutorial: https://t.co/OJwO72LUJp Don't believe in fake news. pic.twitter.com/ISmPeOdLB7 — MIUI (@miuirom) 22 ноября 2018 г.

Как пишет Gizmochina, на разблокировку загрузчика, после которой становится возможной смена прошивки, уходит от трех до пятнадцати дней.

Отметим, что региональные ограничения, которые Xiaomi ввела ранее в этом году, продолжат действовать. Они, в частности, не позволяют устанавливать глобальную прошивку (Global ROM) на устройства, ориентированные на китайский рынок.