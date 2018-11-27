В Омске возбудили дело о взятке главному судебному приставу

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области. Владимира Витрука подозревают в получении взятки в крупном размере.

По предварительным данным, в феврале 2018 года за помощью к главному судебному приставу региона обратился его знакомый. Он попросил за вознаграждение снять арест с автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащий третьему лицу - должнику.

- По указанию Витрука судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о смене ответственного хранителя, и ранее изъятый автомобиль был передан должнику, - сообщает СУ СК по Омской области.

На следующий день после этого руководитель ведомства на своем рабочем месте получил через посредника 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ -"Получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в крупном размере".

Ранее в отношении Витрука было возбуждено еще одно уголовное дело - о превышении должностных полномочий. По данным следователей, главный судебный пристав региона оказывал покровительство физическим и юридическим лицам по неисполнению ряда исполнительных производств. В результате взыскатели не могли получить с должников деньги.

СК намерен ходатайствовать о заключении Витрука под стражу. Управление федеральной службы судебных приставов по Омской области ситуацию не комментирует.