Глава Крыма оценил введение военного положения на Украине

Ведение военного положения в некоторых регионах Украины не представляет никакой угрозы для Республики Крым, поскольку полуостров сегодня надежно защищен. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя вчерашние решения Верховной рады и президента Украины.

- Я уверен, что достаточно сил и средств на территории Республики Крым, - заявил Аксенов в интервью телеканалу "Россия-24". - Благодаря в первую очередь поддержке нашего президента Крым защищен и превращен в непреступную крепость, как и вся Россия. Нарушать госграницу Российской Федерации некому не позволено, за это будет наказание в уголовном порядке.

Ранее и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что причин для введения дополнительных мер безопасности на полуострове сейчас нет, хоть и возможны новые провокации со стороны Украины.

- У них осталось уже не так много возможностей для провокаций: электроэнергия, вода, продукты питания, транспортерное сообщение - это были узкие места, сейчас мы уже ничем не связаны, - отметил Константинов, хотя не исключил рост числа беженцев из незалежной.

Напомним, после украинской провокации в Черном море власти Украины ввели на 30 дней военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории. Позже в этот список были включены Запорожская и Донецкая области.