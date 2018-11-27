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27.11.2018 16:12
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Лавров: Если бы Киев договорился с РФ, украинским судам дали лоцмана

Текст: Константин Волков (Париж)
Если бы украинская сторона заранее уведомила о намерении пройти в Азовское море, то никакого инцидента не случилось бы. Об этом заявил 27 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Париже в МИД Франции после окончания переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Мы в ходе двусторонних переговоров ответили на вопросы французской стороны касательно ситуации в Черном море, - сказал Лавров. - Два задержанных представителя Украины уже дают показания, они обнародованы, и всем все должно быть ясно. Если бы существовала предварительная договоренность, украинской стороне дали бы лоцмана, и все прошло бы без сучка и задоринки".

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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Что касается перспектив урегулирования конфликта, то, по словам Лаврова, "спонсоры" Киева должны жестко поставить ему на вид". Также министр отметил, что почему-то все говорят об инциденте в Азовском море, хотя на самом деле все произошло в акватории Черного моря. "Видимо, наши партнеры не очень внимательно изучают карты", - пошутил Лавров.

Также в ходе переговоров Лавров и Ле Дриан обсудили урегулирование на Донбассе и отметили, что процесс движется медленно.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
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"Мы рассматриваем Францию как нашего традиционного партнера", - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится в Париже с рабочим визитом, в ходе которого он проводит двусторонние переговоры с французским коллегой, а также принимает вместе с Ле Дрианом участие в Трианонском диалоге (Франко-Российском форуме гражданских обществ), направленном на расширение гуманитарных контактов между двумя странами.

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