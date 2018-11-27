Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени

Популярный актер, продюсер, сценарист и режиссер Сет Роген ("Полный расколбас", "Кунг-фу Панда", "Проповедник") нашел себе новый проект.

Как пишет Deadline, Роген исполнит главную роль в фантастической комедии "Маринованный" (Pickled) - рабочего-иммигранта Гершеля Гринбаума, который прибывает в Америку 1918 года в поисках "американской мечты", но вместо этого случайно падает в чан с рассолом.

Проснувшись спустя сто лет, Гершель понимает, что, засолившись, он совершенно не постарел. Пришелец из прошлого отправляется на поиски собственных родственников и с ужасом обнаруживает, что единственный его потомок - правнук Бен Гринбаум, программист и неудачник. Которого тоже сыграет Сет Роген.

В основе сценария - новелла Саймона Рича, опубликованная в The New Yorker. Режиссером "Маринованного" станет дебютант Брэндон Трост, прежде работавший оператором на таких фильмах с участием Сета Рогена, как "Соседи: на тропе войны" и "Горе-творец".

Среди актеров, которые также примут участие в проекте, уже заявлены Сара Снук, Кален Аллен и шоураннер нового сериала Pen15 Майя Эрскин.