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27.11.2018 14:16
Рубрика: Общество

В Антарктиде обнаружили следы крупной катастрофы возрастом 3980 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Antonio Alvarez Valero/ ICTJA-CSIC Фото: Antonio Alvarez Valero/ ICTJA-CSIC
Фото: Antonio Alvarez Valero/ ICTJA-CSIC

Сотрудники Института наук о Земле Жауме Алмера (Испания) более чем на 3000 лет "омолодили" остров Десепшен в Антарктиде, известный еще и как остров Обмана.

Отчет об исследовании опубликован на сайте института. Речь идет об острове вулканического происхождения Десепшен. Он был открыт в 1820 году мореплавателем Эдвардом Брансфилдом. Это один из двух активных вулканов в Антарктиде. За последние 200 лет было зарегистрировано более 20 его извержений.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Затопленная кальдера острова Десепшен считается одной из лучших естественных гаваней региона. До сих пор предполагалось, что остров образовался в результате мощного события примерно 8300 лет назад.

Однако авторы нового исследования доказывают, что обвал вулканической кальдеры произошел 3980 лет назад. Причем это событие стало самым крупным на континенте за последние 11700 лет.

Обвал произошел из-за опустошения магматической камеры. Внезапно обрушилась верхняя часть вулкана и образовалась впадина диаметром около восьми километров. Сам остров, имеющий подковообразную форму, достигает в диаметре 14 километров.

"Первоначально мы хотели просто реконструировать климатические события за последние 11700 лет, проанализировав донные отложения, - говорит соавтор исследования Серхи Пла. - Наличие "посторонних" слоев одного и того же возраста во всех обследованных озерах удивило нас. Оно свидетельствует о мощном землетрясении. Мы провели геохимический и биологический анализ и нашли следы обвала кальдеры".

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