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27.11.2018 12:21
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине

Введение на Украине военного положения - их внутреннее дело, но на фоне предстоящих выборов имеет особую окраску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Напомним, после провокации в Черном море власти Украины ввели на 30 дней военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории. Позже в этот список были включены Запорожская и Донецкая области.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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"Это внутреннее дело Украины, но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг как введение военного положения имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску. Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Имеется ввиду юго-восток", - сказал представитель Кремля.

Он также сказал, что президент РФ Владимир Путин в случае возникновения вопросов в ходе контактов на G20 даст исчерпывающие объяснения по инциденту. "Ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения", - сказал он.

Ранее ведение военного положения в некоторых регионах Украины прокомментировали в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что это решение не представляет никакой угрозы, поскольку полуостров сегодня надежно защищен. "Я уверен, что достаточно сил и средств на территории Республики Крым", - отметил он.

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