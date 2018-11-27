Представлено видео посадки зонда InSight на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA обнародовало видео посадки главного зонда миссии InSight на поверхность Марса.

Интерактивное видео посадки зонда миссии InSight появилось на YouTube. Ранее NASA вело прямую трансляцию этого события. Космический аппарат массой 385 килограммов опустился на поверхность на равнине Элизиум (Elysium Planitia).

Зонд вошел в атмосферу Красной планеты на скорости 19,8 тысячи километров в час. Торможение началось на высоте около 128 километров. Посадка заняла примерно шесть минут. Зонд в штатном режиме выпустил опоры и опустился на поверхность.

Затем он отправил на Землю сигнал о том, что солнечные панели открыты и начали получать солнечную энергию. Развертывание панелей необходимо для подзарядки батарей. Их ширина составляет 2,2 метра.

К слову, InSight оснащен датчиками погоды и магнитометром для снятия показаний с места посадки. Напомним, что миссия стартовала 5 мая этого года. Вместе с главным зондом в экспедицию отправились два спутника-кубсата MarCO-A и MarCO-B.

Один из этих кубсатов уже передал на Землю снимок, сфотографировав Марс крупным планом.