Виктор Бондарев: Применение оружия в Керченском проливе правомерно

Применение Россией оружия в отношении нарушивших нашу государственную границу военных кораблей Украины абсолютно правомерно. Такое мнение после инцидента в Керченском проливе высказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, генерал-полковник Виктор Бондарев.

- Экипажи "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу" совершили преступление, несанкционированно проникнув в территориальные воды РФ. Любое нарушение госграницы суверенной страны несет в себе потенциальную угрозу, для устранения которой можно и должно принимать все адекватные ситуации меры. Украинские суда опасно маневрировали, вошли в нашу акваторию. Преступлением было бы не отреагировать! А отдельными антироссийски настроенными группами людей на Западе преподносится все так, будто бы мы совершили преступление, открыв огонь.

Сейчас важно, не отступая, донести свою позицию до международного сообщества. Совершено преступление - возбуждено уголовное дело, все просто и понятно.

Хочу особо подчеркнуть, что Россия сделала все возможное для разрешения ситуации мирным путем. Несколько раз предупреждали капитанов и экипаж судов о нарушении, уведомляли о том, что они в наших водах и им следует покинуть российскую территорию. Тем не менее, они не вняли призывам, не предприняли никаких действий для того, чтобы покинуть нашу акваторию. Тем, кто привык апеллировать к западному примеру, напомню: Трамп на границе с Мексикой дал приказ стрелять на поражение по всем, кто эту границу нарушит. Даже одиночек! А тут - военные корабли.

Преступные действия Порошенко и военного руководства Украины заключаются еще и в том, что моряки, которые находились в этих "корытах" (а по-другому назвать украинские бронекатера и буксир, которые строились при "царе Горохе" и давно должны быть списаны, нельзя), по сути, являлись заложниками. Их использовали как пушечное мясо. Честь и хвала российским пограничникам, которые в данной ситуации проявили не только оперативность, точность, профессионализм, но и выдержку и гуманизм: не потопили суда, не расстреляли экипаж в упор, а сохранили людям жизнь. Ведь украинские моряки получили всего лишь легкие, не угрожающие жизни и здоровью ранения. Потому что российские пограничники стреляли только с одной целью: остановить непрошеных гостей. Корабли доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание. А их семьи, дети, я уверен, будут брошены украинским руководством, которое через полгода и не вспомнит о тех, кто выполнял боевое задание с риском для жизни, для собственной свободы для будущего своих семей.

Мотивы, которые стоят за данной украинской провокацией, очевидны. Грядут выборы президента, рейтинг Порошенко критически низок. Вотум американского доверия он частично утратил, поэтому через "майданные" каналы американцы не будут уже его сохранять на посту главы государства. Единственная возможность ему сейчас удержаться у власти хотя бы на какое-то время - это отсрочить выборы. Как известно, в период военного положения выборы не проводятся. И заваруха, устроенная украинцами в Керченском проливе, как раз послужила формальным поводом для введения у них в стране военного положения. Кроме того, военное положение может послужить для Порошенко и его свиты - группки олигархов из политической верхушки - "прекрасным" поводом отжать и перераспределить между собой бизнес у тех предпринимателей, которые сотрудничали с Россией, по сути осуществить рейдерский захват. Данные соображения тоже не стоит упускать из внимания.

Полагаю, что провокация в Керченском проливе не будет единичной. Скорее всего, следует ожидать в скором времени провокации и в ДНР и ЛНР, и на других территориях.