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27.11.2018 15:17
Рубрика: Культура

В Англии представили золотой шлем короля VII века

Текст: Денис Передельский
Фото: Birmingham Museums Trust Фото: Birmingham Museums Trust
Фото: Birmingham Museums Trust

Реставраторы из Института археологии и древностей Бирмингемского университета (Великобритания) воссоздали знаменитый драгоценный шлем VII века, обнаруженный в 2009 году недалеко от деревни Хаммервич в Стаффордшире.

Фото: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
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Как сообщает The History Blog, реплика уже выставлена на всеобщее обозрение в Бирмингемском музее. Речь идет о шлеме, который поистине был драгоценным. Он был покрыт позолоченной серебряной фольгой и украшен рельефными изображениями воинов и животных.

Реконструкции предшествовала кропотливая работа с 2014 по 2017 годы. Дело в том, что стаффордширский клад является одним из самых богатых, найденных в Англии. За три года раскопок археологи нашли свыше 4000 тысяч золотых и серебряных фрагментов.

Дальнейшее исследование показало, что примерно 1500 из них являются фрагментами шлема. Ученые считают, что он принадлежал человеку с высоким социальным статусом, предположительно, одному из англосаксонских королей.

Подобный шлем был найден в 1939 году в погребении короля VII века Редвальда, раскопанном в Саттон-Ху в Саффолке. К слову, общая масса стаффордширского клада составила около 6,5 кг, в том числе около 5,1 кг золотых фрагментов.

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