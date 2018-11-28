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Американские кинокритики назвали десять лучших фильмов года

Новости
    28.11.2018, 11:43
Текст:   Олег Усков

Национальный совет кинокритиков США, крайне влиятельная в индустрии некоммерческая организация, определилась со своими приоритетами по итогам года. Назвав, в частности, лучший фильм, лучшего актера и актрису. Об этом пишет Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Названы десять лучших телесериалов 2018 года

Фильмом года Совет признал комедийный музыкальный байопик Питера Фаррелли "Зеленая Книга" (Green Book) с Вигго Мортенсеном и Махершалой Али в главных ролях.

Режиссером года стал дебютировавший на этом поприще актер Брэдли Купер, также за музыкальную картину - очередной ремейк мелодрамы "Звезда родилась" (A Star is Born).

Лучшей актрисой признана Леди Гага - за главную женскую роль в картине Купера. Лучшим актером - Мортенсен, за "Книгу".

Лучший актер второго плана - Сэм Эллиотт, также за "Звезда родилась". Лучшая актриса этой номинации - Реджина Кинг за мелодраму "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk).

Десятка лучших картин года, по мнению критиков, выглядит следующим образом (в алфавитном порядке латиницы): 

"Баллада Бастера Скраггса" (The Ballad of Buster Scruggs) братьев Коэн, рекордно успешный кинокомикс "Черная Пантера" (Black Panther), драмедийный байопик "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?), драмедия про школьницу-видеоблогера "Восьмой класс" (Eighth Grade), драматический триллер "Дневник пастыря" (First Reformed), "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) - прямой ремейк классической киносказки, хоррор "Тихое место" (A Quiet Place), драма Куарона "Рим" (Roma), "Звезда родилась".

Фото: kinopoisk.ru
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Полный список призеров по всем номинациям доступен здесь.

Награждение cостоится 8 января 2019 года.

The National Board of Review of Motion Pictures объединяет кинокритиков, киноведов, студентов профильных институтов и других специалистов в области кино, основан в 1909 году в Нью-Йорке. С 1929 по 1945 год Совет выбирал только лучшие фильмы на английском языке, лучшие зарубежные фильмы и иногда - лучшие документальные ленты, но в 1945-м были добавлены новые категории, в которых уже участвовали режиссеры и актеры. В девяностые номинаций прибавилось - лучшему оператору, лучшему музыкальному составу, так далее.

При этом стоит заметить, что The National Board присуждает награды на своё усмотрение, зачастую - без оглядки на "Оскар".

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