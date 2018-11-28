Что будет, если вместо колеса на машину поставить сварные цепи

Зима медленно, но уверенно оккупирует все, даже самые южные регионы страны, и потому тема "переобувания" машин в соответствующую резину становится актуальной даже для самых ленивых водителей, из тех, кто откладывает эту возню до выпадения первого снега.

Как "переобуть" машину раз и навсегда и не бояться гвоздей на дороге - научат наши старые знакомцы из сообщества "Гараж 54". На гвоздях вместо колес они уже прокатились, а теперь захотелось чего-то более легкого, но с хорошим сцеплением о поверхность.

Почему бы не попробовать цепи? Жесткие, ребристые. Должны держать автомобиль на скользкой дороге. Одно "колесо" сварили из двух окружностей цепи с четырьмя поперечными перемычками и четырьмя радиальными, на втором сделали чуть больше радиальных. Получился скорее модный артобъект, футуристическая инсталляция, но всё же достаточно жесткая и способная держать вес машины.

Тест-драйв показал, что радиальные цепи действительно справились с нагрузкой, форма "колеса" не изменилась даже после нескольких километров по укатанному снегу и газования в рыхлом. А вот поперечных стоило бы наварить раза в два больше. На рыхлом снегу машина быстро проседала в вырытую цепями яму и ее приходилось выдергивать буксиром.

Еще один минус - потеря амортизации. Машина шла жестко, громыхая как старая цыганская арба.

В остальном эксперимент можно признать более успешным, чем с наваренными 3000 гвоздей, и пожелать энтузиастам продолжить свои изыскания. На очереди - установка на старенькую "шестерку" еще какой-нибудь экзотики вместо колес. Старых виниловых пластинок, например, или гигантской замороженной пиццы.