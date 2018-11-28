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28.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Экономисты рассчитали перспективы рубля

Текст: Георгий Панин
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

- Российские валюта и долговые бумаги восстанавливаются после распродажи на фоне возможного ввода новых санкций, позиция Запада по которым пока не ясна.

Минфин анонсировал на сегодняшний день очередной аукцион ОФЗ, однако, крайне маловероятно, что нерезиденты будут уделять большое внимание этим активам на фоне роста геополитической неопределенности.

Фото: depositphotos.com
Сколько будет стоить доллар на следующей неделе

В данный момент ситуация для курса складывается не самая радужная. Рубль перестал получать поддержку со стороны экспортеров, обменивающих валютную выручку, вместе с окончанием налогового периода. Это означает, что теперь котировки начнут более остро реагировать на внешние раздражители, например, на ситуацию на сырьевом рынке. Несмотря на обещание снизить объемы добычи в декабре, саудиты отчитались о рекордной активности, что вызвало волну распродажи.

Эта новость существенно усилила опасения о смене позиции Саудовской Аравии по вопросу сокращения производства нефти, который будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ уже на следующей неделе. Игроки полагают, что Эр-Рияд может пойти на поводу у американского президента, выступающего за дальнейшее снижение цен на топливо, особенно после убийства журналиста на территории посольства.

Фото: depositphotos.com
Названы основные сценарии для рубля в конце года

К тому же, до сих пор не ясна позиция России: вполне возможно, Москва ограничится лишь формальным сокращением добычи, а значит, саудитам вновь придется действовать самостоятельно. Главным стимулом для отечественных компаний не сокращать текущую активность является желание не терять долю рынка на фоне рекордного роста производства нефти в США, а запланированные на конец 2018 года и начало 2019-го новые проекты лишь подтверждают опасения инвесторов.

Таким образом, в кратковременной перспективе стоит ожидать дальнейшего снижения курса российской валюты до 67,5 рубля за доллар.

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