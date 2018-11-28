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28.11.2018 09:00
Рубрика: Легковые авто

Эксперимент: Баттл из онлайн-игры воспроизвели в реальности на УАЗах

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Здорово, конечно, превратить свою жизнь в рождественскую сказку или бразильский сериал, но гораздо круче - оказаться в любимой компьютерной игре. Покрошить во главе ордена ассасинов толпу злодеев, например, или обыграть бразильцев в финале FIFA 2018 или обогнать всех в бешеной гонке по улицам Лос-Анджелеса. Пока мало кому удавалось, увы.

Фото: Скриншот с www.youtube.com
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По-настоящему попробовать себя в реале смогли лишь российские фанаты многопользовательской экшн-игры PUBG. Реалити-шоу по мотивам игры устроили академия киберспорта и наши старые знакомцы из сообщества "Гараж 54".

Три команды геймеров уселись на борт уазиков и рванули через непролазную грязь, чтобы опередить, выследить и уничтожить противника. Ничего личного, как говорится, обычная "королевская битва".

Перестрелка шариками с краской - это детсад, конечно, а вот поворочать тяжелым рулем милитари-мобиля по пересеченной местности - это было круто. Военые утверждают, что танки грязи не боятся, ну а раз так, то этих парней из PUBG после таких покатушек должна бояться сама грязь.

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#видео #УАЗ #авто