Эксперимент: Баттл из онлайн-игры воспроизвели в реальности на УАЗах

Здорово, конечно, превратить свою жизнь в рождественскую сказку или бразильский сериал, но гораздо круче - оказаться в любимой компьютерной игре. Покрошить во главе ордена ассасинов толпу злодеев, например, или обыграть бразильцев в финале FIFA 2018 или обогнать всех в бешеной гонке по улицам Лос-Анджелеса. Пока мало кому удавалось, увы.

По-настоящему попробовать себя в реале смогли лишь российские фанаты многопользовательской экшн-игры PUBG. Реалити-шоу по мотивам игры устроили академия киберспорта и наши старые знакомцы из сообщества "Гараж 54".

Три команды геймеров уселись на борт уазиков и рванули через непролазную грязь, чтобы опередить, выследить и уничтожить противника. Ничего личного, как говорится, обычная "королевская битва".

Перестрелка шариками с краской - это детсад, конечно, а вот поворочать тяжелым рулем милитари-мобиля по пересеченной местности - это было круто. Военые утверждают, что танки грязи не боятся, ну а раз так, то этих парней из PUBG после таких покатушек должна бояться сама грязь.