Что будет, если в двигатель автомобиля выдавить зубную пасту

"Всё, что не убивает - делает нас сильнее", рассудили кудесники из сообщества "Гараж 54" после нескольких последних экспериментов над беспомощной "десяткой". Если машина выжила после залитого в бак растительного масла и WD40, ей уже ничего не должно быть страшно.

И давай дальше над бессловесной железякой измываться.

На этот раз цель была - убить двигатель, и без того изношенный годами верной службы и миллионами километров отечественного бездорожья.

Чтобы избавить его от странных звуков, в масляный фильтр экспериментаторы выдавили тюбик зубной пасты. Опешившая от неожиданности "десятка" затарахтела с удвоенной яростью, а затем в сердцах выплюнула шкив коленвала, который оторвался и укатился метров на 30.

Любой другой автомобилист счел бы это дурным знаком, но не наши энтузиасты. Шкив приварили на место и давай дальше мучить двигатель разными абразивами - полировальной пастой, притирочной и т.д. Финал оказался немного предсказуемым, но не убавил энтузиазма у новосибирских кулибиных.

Ждем новых интересных экспериментов. Любопытно же, что будет, если вместо антифриза залить, например, ацетон или шотландский виски, а в бачок омывателя - Шанель №5?