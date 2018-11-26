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26.11.2018 10:03
Рубрика: Легковые авто

Что будет, если в двигатель автомобиля выдавить зубную пасту

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

"Всё, что не убивает - делает нас сильнее", рассудили кудесники из сообщества "Гараж 54" после нескольких последних экспериментов над беспомощной "десяткой". Если машина выжила после залитого в бак растительного масла и WD40, ей уже ничего не должно быть страшно.

И давай дальше над бессловесной железякой измываться.

Фото: Скриншот с www.youtube.com
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На этот раз цель была - убить двигатель, и без того изношенный годами верной службы и миллионами километров отечественного бездорожья.

Чтобы избавить его от странных звуков, в масляный фильтр экспериментаторы выдавили тюбик зубной пасты. Опешившая от неожиданности "десятка" затарахтела с удвоенной яростью, а затем в сердцах выплюнула шкив коленвала, который оторвался и укатился метров на 30.

Любой другой автомобилист счел бы это дурным знаком, но не наши энтузиасты. Шкив приварили на место и давай дальше мучить двигатель разными абразивами - полировальной пастой, притирочной и т.д. Финал оказался немного предсказуемым, но не убавил энтузиазма у новосибирских кулибиных.

Ждем новых интересных экспериментов. Любопытно же, что будет, если вместо антифриза залить, например, ацетон или шотландский виски, а в бачок омывателя - Шанель №5?

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