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21.11.2018 16:40
Рубрика: Легковые авто

Эксперимент: Минивэн заправили керосином, растительным маслом и WD40

Текст: Вадим Давыденко
Фото: Скриншот с www.youtube.com Фото: Скриншот с www.youtube.com
Фото: Скриншот с www.youtube.com

После того, как ООН запретила эксперименты над людьми и домашними животными, жадным до острых ощущений изобретателям осталась лишь одна забава: ставить опыты над личным автотранспортом. Он железный, он всё стерпит.

Фото: Скриншот youtube.com
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Мы уже наблюдали за тем, как мойка под избыточным давлением режет новехонький автомобиль в лоскуты, и как вместо обычной резиновой шины на диск наваривают тысячи гвоздей. Пришел черед выяснить: чем же лучше всего заправить дизельный двигатель в отсутствие обычной солярки, чтобы не убить машину вконец и не задохнуться жуткими выхлопами.

Наши старые знакомые из сообщества "Гараж 54" всласть поиздевались над несчастным минивэном Toyota, заправляя его попеременно то тормозной жидкостью, то растительным маслом, то любимым всеми автомобилистами WD40.

Что дало лучшую тягу - рассказывать не будем. Сами смотрите ролик. Один честный спойлер: лучший выхлоп предсказуемо - у растительного масла.

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