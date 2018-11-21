Эксперимент: Минивэн заправили керосином, растительным маслом и WD40

После того, как ООН запретила эксперименты над людьми и домашними животными, жадным до острых ощущений изобретателям осталась лишь одна забава: ставить опыты над личным автотранспортом. Он железный, он всё стерпит.

Мы уже наблюдали за тем, как мойка под избыточным давлением режет новехонький автомобиль в лоскуты, и как вместо обычной резиновой шины на диск наваривают тысячи гвоздей. Пришел черед выяснить: чем же лучше всего заправить дизельный двигатель в отсутствие обычной солярки, чтобы не убить машину вконец и не задохнуться жуткими выхлопами.

Наши старые знакомые из сообщества "Гараж 54" всласть поиздевались над несчастным минивэном Toyota, заправляя его попеременно то тормозной жидкостью, то растительным маслом, то любимым всеми автомобилистами WD40.

Что дало лучшую тягу - рассказывать не будем. Сами смотрите ролик. Один честный спойлер: лучший выхлоп предсказуемо - у растительного масла.