Экзитпол: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии

В Грузии, где несколько часов назад закрылись избирательные участки, обнародованы первые данные экзитполов по итогам второго тура президентских выборов. Из них следует, что лидирует 66-летняя Суламе Зурабишвили, экс-министр иностранных дел республики, выдвинувшаяся формально как независимый кандидат, но при поддержке правящей партии "Грузинская мечта".

Ее соперник, близкий к Михаилу Саакашвили оппозиционер из объединения "Сила в единстве", 60-летний Григол Вашадзе идет вторым, согласно опросам, но не спешит признавать поражение, а намерен дождаться официальных результатов от ЦИК.

Так, по данным экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании "Рустави-2", Зурабишвили за три часа до окончания голосования поддержали 55 процентов граждан Грузии, в то время как Вашадзе - на 10 процентов меньше. А, согласно Gallup International, передает "Имеди", разрыв между ними еще больше - 58 против 42 процентов соответственно. Явка при этом составила 56,2 процента - об этом объявили в грузинском Центризбиркоме.

Между тем, как сообщает "Интерфакс", Михаил Саакашвили уже призвал сограждан к "массовому неповиновению" властям и бойкоту итогов голосования.

Напомним, что через шесть лет президент республики будет избираться уже не прямым общенародным волеизъявлением, но коллегией из 300 делегатов парламента и местных органов власти.

