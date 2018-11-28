Экзитполы показали победу Зурабишвили на выборах президента Грузии

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов президента Грузии. Об этом говорят предварительные результаты так называемых экзитполов - опросов общественного мнения, проводимых на выходе с избирательных участков.

Согласно этим данным, полученным в 17.00 и 18.00 по местному времени, Зурабишвили набирает от 55 до 58% голосов, его соперник, представитель оппозиционного объединения "Сила в единстве", Григол Вашадзе - от 42 до 45%, передает "Интерфакс".

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе, не дожидаясь итогов голосования, поздравил Зурабишвили с победой. "Я хочу поздравить госпожу Саломе… Не будем терять время на торжество. Сейчас время для активной работы", - приводит его слова РИА Новости.

В то же время сам Вашадзе поражение пока не признал. "Мы обязательно подождем окончательные данные, так как огромное количество избирателей пришли на избирательные участки после 17:00 часов", - заявил он.