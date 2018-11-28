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Forbes назвал самых богатых молодых звезд

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    28.11.2018, 13:11
Текст:   Олег Усков
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

21-летняя американская модель и актриса Кайли Дженнер, сыгравший в "Игре престолов" 27-летний британский музыкант Эд Ширан и 26-летний бразильский футболист Неймар оказались в лидерах "чарта" самых преуспевающих знаменитостей младше тридцати лет.

Фото: kinopoisk.ru
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Список составил американский деловой журнал Forbes.

Издание скалькулировало доходы знаменитостей за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го "грязными", то есть до уплаты всех налогов и отчислений агентам, адвокатам и так далее.

Согласно приведенным данным, состояние младшенькой из работоспособных представителей многочисленной и деятельной семейки Кардашьян бодрыми темпами приближается к миллиарду, составляя на текущий момент девятьсот миллионов долларов. 166,5 миллиона из которых Кайли заработала за отчетный период на "именной" линии косметики Kylie Cosmetics.

По сравнению с прошлым аналогичным периодом Дженнер поднялась в списке сразу на девять строчек: в 2016/2017 годах девушка заработала "всего" 41 миллион.

Котолюб-песенник Эд Ширан заработать за год 110 миллионов. Львиная доля этой суммы получена от его всемирного гастрольного тура.

После нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара (доход - девяносто миллионов), идет 28-летняя американская певица и актриса Тейлор Свифт - четвертое место и восьмидесятимиллионный годовой доход.

На пятое место сполз лидер прошлого года 28-летний канадец Эйбел Тесфайе, выступающий как The Weeknd. По сравнению с 92 миллионами 2016/2017 годов в этом экс-бойфренд Селены Гомес заработал "лишь" 57.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал самых финансово преуспевающих актеров и актрис года.

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