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28.11.2018 09:45
Рубрика: Власть

Косачев: Россия сделает все, чтобы не допустить конфликт с Украиной

Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Украиной. Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, ответственность за то, чтобы не поощрять Украину еще к одной войне в Европе, лежит на Европейском союзе и НАТО.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
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- Именно Евросоюзу и, как ни парадоксально, НАТО предстоит либо подтвердить собственную приверженность первоначальным уставным целям ("предотвращать конфликты в Европе"), внятно объяснив украинскому президенту недопустимость разжигания милитаристских настроений в своем обществе, либо вольно или невольно поощрить потенциального агрессора - Украину - к еще одной войне в Европе, - цитирует слова Косачева РИА Новости.

По словам сенатора, глава Украины Петр Порошенко - президент войны. Он пришел к власти в результате вооруженного переворота и, как подчеркивает Косачев, "не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить свое переизбрание силовым путем - будь то на внутреннем или на внешнем треке".

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о том, что "с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть - с выборами или без них".

"РГ" уже писала о том, что западные СМИ, анализируя инцидент в Керченском проливе, рассказывают читателям, что за провокацией украинских властей стоят циничные электоральные устремления украинского президента. Так, например, Bloomberg написал о том, что эти события демонстрируют, на что готов пойти президент Украины Петр Порошенко, чтобы остаться у власти.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" зашли в территориальные воды России в Черном море и направились к Крымскому мосту. Они не отвечали на запросы пограничников ФСБ России. Не отправив заранее уведомления о прохождении Керченского пролива, катера опасно маневрировали и вечером были задержаны - всего 24 военных моряка Украины, в том числе два сотрудника СБУ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины
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