Lada Xray с вариатором: свежие подробности

Совсем недавно "РГ" сообщала эксклюзивную информацию о первом собранном Lada Xray Cross с вариатором. Нашим коллегам из портала Drom.ru стали известны новые данные.

Как рассказали участники проекта по внедрению CVT на автомобили Lada, такие экземпляры действительно собраны, причем объем выпуска пилотной серии составил около двадцати штук. Машины собирают по мере необходимости участия в различных видах испытаний, поэтому будет сделано еще множество десяток образцов. Часть испытаний Lada Xray CVT уже успешно прошел, в том числе и в Румынии, где адаптацией японского вариатора Jatco JF015E для Lada занимаются инженеры Renault.

Вариатор Jatco JF015E будет агрегатирован с "ниссановским" 1.6-литровым мотором мощностью 114 л.с. Напомним, ранее этот двигатель оснащали Lada Xray из первых партий, выпущенные в период с конца 2015-го по июль 2016 года. Производство силового агрегата HR16 локализовано на АвтоВАЗе.

Выход Lada Xray с вариатором намечен на середину 2019 года. Машине нужно пройти весь цикл испытаний, калибровок и получить обязательное одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Что касается флагманская модели АвтоВАЗа - Lada Vesta, то она получит новую коробку на полгода позже Xray CVT. Отметим, вариатор не вытеснит "робот".

За "бесступенчатую" коробку придется доплатить примерно 40 тысяч рублей. Когда как наценка за "роботизированную" трансмиссию (АМТ) "вазовской" разработки для Lada Vesta составляет 25 тысяч рублей. Lada Vesta с "роботом" работает в паре с вазовскими 1,6 или 1,8-литровыми двигателями, а на Xray ставится только с 1,8-литровым мотором.

Вариатор Jatco JF015F несет в себе двухступенчатый "автомат" - повышающая передача позволяет уменьшить расход, а гидротрансформатор сглаживает недостатки вариатора на пересеченной местности. Ресурс агрегата составляет минимум 250 000 км, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 тысяч км или чаще) и бережной эксплуатации. Jatco JF015F устанавливают на кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Kaptur.

Преимущества вариатора перед вазовским "роботом" очевидны. Японский CVT обеспечивает более плавный и динамичный разгон - без рывков и провалов. Кроме того, вариатор значительно экономичнее и тише классических гидротрасформаторных автоматических трансмиссий.