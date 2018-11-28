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28.11.2018 21:47
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi Eclipse Cross стал лучшим кроссовером в Германии

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Издание OFFROAD Германия назвало Eclipse Cross №1 в категории "Кроссовер" в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба японской марки, выбор делали читатели авторитетного 4WD-специализированного немецкого журнала, выбирающего своих фаворитов из 170 + моделей в 13 различных категориях.

За модель проголосовали 9,7% респондентов, второе место получил Audi A6 Аllroad quattro (9,2%), а третья строчка досталась Volvo V90 Cross Country (8,7%). В общей сложности организаторы голосования учли больше 43 500 голосов.

Еще один Mitsubishi победил в номинации "Альтернативная силовая установка". Гибридный Outlander PHEV с показателем в 12,2% опередил Audi Q7 e-tron quattro (9,3%) и Jaguar I-Pace (8,3%).

Фото: www.instagram.com/p/BqrsUctFwrV/
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Ранее, кстати, Eclipse Cross стал "Автомобилем года 2019" по версии Конференции автомобильных исследователей и журналистов Японии (RJC).

Напомним, Mitsubishi Eclipse Cross продается в России от 1 399 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 168 000 рублей. У нас кроссовер можно купить только с 1,5 литровым бензиновым двигателем с турбонагнетателем и системой непосредственного впрыска топлива. 

Силовая установка была дефорсирована с 163 л.с. до 150 л.с. (все ради меньшего налогообложения) и адаптирована для заправки топливом АИ-92. Двигатель сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором.

В октябре российские дилеры марки реализовали 327 экземпляров Eclipse Cross. 

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#Mitsubishi