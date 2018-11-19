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Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross назвали "Автомобилем года"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Компактный вcедорожник Mitsubishi Eclipse Cross стал "Автомобилем года 2019" по версии Конференции автомобильных исследователей и журналистов Японии (RJC). Победителя этой престижной премии определили из всех японских моделей, которые были представлены на внутреннем рынке страны с 1 ноября 2017-го по 31 октября 2018 года.

В шорт-лист премии RJC попали шесть автомобилей: Honda CR-V, Honda Clarity Hybrid, Mazda CX-8, Mitsubishi Eclipse Cross, Subaru Forester и Nissan Serena e-POWER. Как отметили эксперты, конкуренция была довольно жесткой: все японские производители отличаются применением новейших технологий и высоким качеством производства.

Фото: пресс-служба Mitsubishi
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Mitsubishi не удостаивался звания "Автомобиль года" на протяжении последних 11 лет. В 2007 году эту награду получил кей-кар Mitsubishi i. Также компания побеждала в номинациях "Самые выдающиеся результаты и спортивный автомобиль года 2009" (Lancer Evolution X) и "Технология года 2014" (гибридный автомобиль с возможностью подзарядки).

В этот раз свое решение экспертный комитет RJC объяснил так: "Mitsubishi Eclipse Cross - это не только стильный сплав острых линий кузова купе и компактного вcедорожника, но и отличные ходовые качества и сбалансированная управляемость благодаря уникальной технологии Super All-Wheel Control (S-AWC)".

Автомобиль оснащен новым бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем с системой непосредственного впрыска и 8-ступенчатой коробкой передач CVT.

Недавно Mitsubishi официально представила обновленный пикап L200, а также обновила свой бестселлер - среднеразмерный кроссовер Outlander.

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#Mitsubishi