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28.11.2018 14:17
Рубрика: Легковые авто

Nissan отзывает в России шесть моделей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Андрей Полухин / РГ Фото: Андрей Полухин / РГ
Фото: Андрей Полухин / РГ

Компания Nissan объявила об отзыве моделей Nissan Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II и X-Trail. В общей сложности под действие кампании попадают 957 автомобилей, которые были выпущены c января 2004 по декабрь 2012 года.

Как уточняется на сайте Росстандарта, причина отзыва - нитрат аммония, который содержится в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности Takata SPI переднего пассажира. Это вещество портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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При аварии выход из строя газогенератора может привести к тому, что подушка безопасности сработает с чрезмерно высоким давлением. Корпус газогенератора может разрушиться, что грозит выбросом в салон металлических фрагментов.

В ближайшее время производители проинформируют владельцев автомобилей Nissan, подпадающих под отзыв, о том, что им нужно прибыть в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.

Последняя отзывная кампания Nissan была связана с бракованной внутренней пружинной выключателях зажигания. В октябре под нее попали 375 автомобилей Nissan Juke, произведенных с 3 апреля по 13 июня 2017 года.

А в конце прошлого года компания отозвала более 105 тысяч автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности переднего пассажира.

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