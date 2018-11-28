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Рубрика: Культура

В Дании нашли уникальную печать XIV века

Текст: Денис Передельский
Фото: Arkeologi Vestjylland/handout/Ritzau Scanpix Фото: Arkeologi Vestjylland/handout/Ritzau Scanpix
Фото: Arkeologi Vestjylland/handout/Ritzau Scanpix

В Дании археолог-любитель недалеко от городка Хедде в Западной Ютландии нашел в поле печать, которая принадлежала дочери одного из самых известных мятежников в истории страны.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает The Local, археолог-любитель Лассе Оттесен передал находку в местный музей. Анализ показал, что печать была изготовлена в XIV веке. Она хорошо сохранилась, и благодаря надписи на ней удалось установить личность владельца.

Артефакт принадлежал женщине по имени Элизабет. Она является одной из немногих женщин того периода времени, упоминания о которой дошли до нас в письменных источниках.

Элизабет была дочерью одного из самых богатых и влиятельных людей Ютландии Нильса Бугге. В историю он вошел как лидер восстания против датского короля Вальдемара IV, который правил с 1340 по 1375 годы.

Реликвия уже признана собственностью государства и передана на хранение в Национальный музей в Копенгагене. По словам археолога Ларса Бентсена, находка оказалась очень ценной и в своем роде уникальной.

"Обычно печати уничтожали после смерти владельца, - отметил он. - Просто удивительно, что реликвия так хорошо сохранилась и дошла до нас".

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