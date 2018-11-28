Главе центра реабилитации, где умер Марьянов, предъявили обвинение

Подмосковные следователи предъявили обвинение директору реабилитационного центра "Феникс", в котором проходил лечение от алкогольной зависимости известный актер театра и кино Дмитрий Марьянов.

Имя фигуранта в интересах следствия не называется. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, обвинение предъявлено по статье 238 Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, руководитель центра незаконно оказывал медицинские услуги, не имея на то оснований и лицензии. В итоге это привело к смерти человека. Как отметили в СК, преступление совершено "по неосторожности". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Дело ведет первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Актер Дмитрий Марьянов в период с 6 по 15 октября 2017 года, как установило следствие, находился в реабилитационном центре "Феникс", где ему вводили внутримышечно медицинские препараты. При этом сотрудники центра не выяснили у актера наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению вводимых лекарств. Тогда как те препараты, которые получал Марьянов, применяются строго по назначению врача и продаются по рецепту.

"Несмотря на неоднократные жалобы Дмитрия Марьянова на плохое самочувствие и другие показания для срочной госпитализации, сотрудники центра долгое время не вызывали скорую, чем лишили актера возможности получить своевременно квалифицированную помощь", - рассказали в Следственном комитете. Отмечается, что расследование уголовного дела по факту причинения актеру смерти по неосторожности (по части 2 статьи 109 УК РФ) продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.