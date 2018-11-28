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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главе центра реабилитации, где умер Марьянов, предъявили обвинение

Текст: Иван Петров
Подмосковные следователи предъявили обвинение директору реабилитационного центра "Феникс", в котором проходил лечение от алкогольной зависимости известный актер театра и кино Дмитрий Марьянов.

Имя фигуранта в интересах следствия не называется. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, обвинение предъявлено по статье 238 Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: ТАСС
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По данным следствия, руководитель центра незаконно оказывал медицинские услуги, не имея на то оснований и лицензии. В итоге это привело к смерти человека. Как отметили в СК, преступление совершено "по неосторожности". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Дело ведет первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Актер Дмитрий Марьянов в период с 6 по 15 октября 2017 года, как установило следствие, находился в реабилитационном центре "Феникс", где ему вводили внутримышечно медицинские препараты. При этом сотрудники центра не выяснили у актера наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению вводимых лекарств. Тогда как те препараты, которые получал Марьянов, применяются строго по назначению врача и продаются по рецепту.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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"Несмотря на неоднократные жалобы Дмитрия Марьянова на плохое самочувствие и другие показания для срочной госпитализации, сотрудники центра долгое время не вызывали скорую, чем лишили актера возможности получить своевременно квалифицированную помощь", - рассказали в Следственном комитете. Отмечается, что расследование уголовного дела по факту причинения актеру смерти по неосторожности (по части 2 статьи 109 УК РФ) продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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