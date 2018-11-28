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28.11.2018 17:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве канатную дорогу остановили из-за кибератаки

Текст: Сергей Бабкин

Канатная дорога, соединяющая два берега Москвы-реки, была остановлена из-за кибератаки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу "канатки".

На сетях связи установят оборудование от хакерских атак

Ранее "РГ" сообщала, что транспортная система-аттракцион на Воробьевых горах прекратила работу. Пассажирам объяснили это техническими причинами. Теперь причина обозначена более конкретно.

"Серверы подверглись несанкционированной кибератаке, - передали информагентства сообщение пресс-службы дороги. - Обнаружив это, сотрудники приостановили движение, и высадили пассажиров на станциях назначения". Отмечается, что технические специалисты зафиксировали атаку около 14 часов.

Напомним, что официальное открытие дороги состоялось 26 ноября. Согласно решению мэрии, первый месяц "канатка" будет работать бесплатно.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Хакерские атаки
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