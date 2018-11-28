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28.11.2018 14:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев потребовал не затягивать со сроками строительства ледоколов

Текст: Владимир Кузьмин (Санкт-Петербург)
В руководстве страны считают недопустимым любые задержки при строительстве атомных ледоколов, столь необходимых для реализации задачи по развитию Северного морского пути.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "Балтийский завод". Фото: РИА Новости Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "Балтийский завод". Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "Балтийский завод". Фото: РИА Новости

В среду премьер-министр Дмитрий Медведев в городе на Неве посетил Балтийский завод, где провел совещание о ходе строительства в России атомного ледокольного флота. Сейчас в строю четыре подобных судна, но их срок эксплуатации завершается после 2024 года. А развитие Северного морского пути, где так нужны ледоколы, и увеличение грузооборота по нему до 80 миллионов тонн к 2024 году - это один из приоритетов освоения Арктики, установленный президентом.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Строительство новых ледоколов - ключевое условие для достижения этой цели. Очевидно, что здесь недопустимо и затягивание сроков, и какие-то иные проблемы", - заявил председатель правительства. Он подчеркнул, что накануне обсуждал вопрос с Владимиром Путиным. "Имеется общая позиция о необходимости активного строительства всех типов ледоколов и, конечно, обеспечение их финансирования", - сказал Медведев.

Проблемы, как показала жизнь, могут возникать разные и неожиданные. Во вторник на Адмиралтейских верфях Петербурга произошел пожар на достраивающемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин". Огонь охватил площадь судна в 300 квадратных метров, повредив внутреннюю обшивку, электрооборудование, проводку. Ущерб оценен в 1,5 миллиона рублей.

"Понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чем виноват: какие грузы привезли, какие виды топлива использовали. Но в любом случае это ответственность руководства. Просил бы со всем этим разобраться и мне доложить", - распорядился премьер-министр.

Ранее потребность страны в атомных ледоколах до 2023 года для обеспечения навигации по Северному морскому пути оценили в десять единиц. И как раз на Балтийском заводе ведется строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже спущены на воду, работы над "Уралом" пока идут на стапелях, а спуск на воду запланирован на май 2019 года.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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Глава правительства побывал на достроечной набережной завода и осмотрел пришвартованные здесь "Арктику", на которой продолжаются работы. Над внутренней отделкой помещений "Арктики" и в пуско-наладочных работах на судне ежедневно участвуют почти 1500 человек.

Однако корабли этого класса круглогодично могут работать только в западном районе Арктики - Карском и Баренцевом морях. В более суровых восточных районах региона их целесообразно использовать исключительно в летне-осенний период. В остальное время это не имеет смысла, потому что скорость падает до минимальных значений, а коммерческая выгода возникает, если караван судов за ледоколом идет со скоростью не ниже 10-11 узлов, пояснил глава кабинета министров. "Такую скорость независимо от погодных условий способен обеспечить новый атомный ледокол класса "Лидер", - напомнил Медведев о другом проекте, который будет реализовываться на дальневосточном заводе "Звезда".

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