Медведев потребовал не затягивать со сроками строительства ледоколов

В руководстве страны считают недопустимым любые задержки при строительстве атомных ледоколов, столь необходимых для реализации задачи по развитию Северного морского пути.

В среду премьер-министр Дмитрий Медведев в городе на Неве посетил Балтийский завод, где провел совещание о ходе строительства в России атомного ледокольного флота. Сейчас в строю четыре подобных судна, но их срок эксплуатации завершается после 2024 года. А развитие Северного морского пути, где так нужны ледоколы, и увеличение грузооборота по нему до 80 миллионов тонн к 2024 году - это один из приоритетов освоения Арктики, установленный президентом.

"Строительство новых ледоколов - ключевое условие для достижения этой цели. Очевидно, что здесь недопустимо и затягивание сроков, и какие-то иные проблемы", - заявил председатель правительства. Он подчеркнул, что накануне обсуждал вопрос с Владимиром Путиным. "Имеется общая позиция о необходимости активного строительства всех типов ледоколов и, конечно, обеспечение их финансирования", - сказал Медведев.

Проблемы, как показала жизнь, могут возникать разные и неожиданные. Во вторник на Адмиралтейских верфях Петербурга произошел пожар на достраивающемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин". Огонь охватил площадь судна в 300 квадратных метров, повредив внутреннюю обшивку, электрооборудование, проводку. Ущерб оценен в 1,5 миллиона рублей.

"Понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чем виноват: какие грузы привезли, какие виды топлива использовали. Но в любом случае это ответственность руководства. Просил бы со всем этим разобраться и мне доложить", - распорядился премьер-министр.

Ранее потребность страны в атомных ледоколах до 2023 года для обеспечения навигации по Северному морскому пути оценили в десять единиц. И как раз на Балтийском заводе ведется строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже спущены на воду, работы над "Уралом" пока идут на стапелях, а спуск на воду запланирован на май 2019 года.

Глава правительства побывал на достроечной набережной завода и осмотрел пришвартованные здесь "Арктику", на которой продолжаются работы. Над внутренней отделкой помещений "Арктики" и в пуско-наладочных работах на судне ежедневно участвуют почти 1500 человек.

Однако корабли этого класса круглогодично могут работать только в западном районе Арктики - Карском и Баренцевом морях. В более суровых восточных районах региона их целесообразно использовать исключительно в летне-осенний период. В остальное время это не имеет смысла, потому что скорость падает до минимальных значений, а коммерческая выгода возникает, если караван судов за ледоколом идет со скоростью не ниже 10-11 узлов, пояснил глава кабинета министров. "Такую скорость независимо от погодных условий способен обеспечить новый атомный ледокол класса "Лидер", - напомнил Медведев о другом проекте, который будет реализовываться на дальневосточном заводе "Звезда".