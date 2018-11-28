Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма

Как и следовало ожидать, киевский режим не сделал никаких выводов из инцидента возле Керченского пролива. Как раз в то время, когда суд в Симферополе арестовывал задержанных за нахождение в наших территориальных водах украинских военных моряков, председатель Верховной рады Андрей Парубий на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом просил руководство альянса как можно скорее увеличить количество натовских кораблей в Черном море.

Одновременно власти Украины активизировали попытки убедить США создать военную базу на территории "незалежной". Доводы Киева выглядят, по меньшей мере, странно. Мол, если угроза со стороны Москвы подтолкнула к такому решению Польшу, то Украине, чья граница с РФ значительно больше, уже тем более необходимо разместить у себя американские войска.

На призывы Киева в Вашингтоне пока реагируют сдержанно. Но обозначать свое военное присутствие в Черном море не забывают. Причем не только боевыми кораблями, которые еще со времен 5-дневной войны в Южной Осетии и киевского майдана то и дело появляются в нейтральных водах неподалеку от Крыма, но и шпионскими рейдами своих самолетов и беспилотников у южных российских границ.

"РГ" уже рассказывала, что в минувший понедельник у нашего черноморского побережья, в том числе вблизи Керченского пролива, один за другим выполнили многочасовые полеты стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk. Во вторник американский военный дрон вновь засекли над этим регионом. А ему на смену на Черное море тут же прилетел патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168848. О его появлении у российского побережья, а также Керченского пролива, сообщили информагентствам западные источники. Однако можно не сомневаться: шпионский рейд воздушного разведчика США не остался без внимания наших военных.

Сообщалось, что Poseidon, приписанный к авиабазе США Сигонелла на итальянском острове Сицилия, вначале подлетел к Крыму. Затем он проследовал вдоль его южного побережья, мимо Керченского пролива, пролетел вдоль черноморского побережья Кубани вплоть до Геленджика. При этом в воздушное пространство России самолет не заходил, держался на расстоянии 35-45 км от российских берегов и курсировал над международными водами Черного моря. Хотя основное предназначение этой машины - обнаружение подлодок противника в районах патрулирования и участие в противокорабельных и спасательных операциях, командование ВМС США нередко использует Poseidon для шпионских миссий. Помимо противокорабельных ракет AGM-84 "Гарпун", торпед Mark 54, морских мин и авиабомб, он несет на борту многоцелевой наземный поисковый радиолокатор Raytheon APY-10 и специальную разведывательную аппаратуру. Причем может на протяжении 30-часового полета использовать ее для "сканирования" сухопутной и водной поверхности с высоты от 60 метров до 12,5 км. И вот такие самолеты американцы в последнее время все активнее посылают к нашим южным границам - P-8A неоднократно замечены у побережья Крыма, неподалеку от Краснодарского края, у западных рубежей России.

К шпионажу и попыткам давить на нашу страну в Черном море США активно привлекает и своих союзников по НАТО. Достаточно вспомнить, как в период грузинской агрессии против Южной Осетии в эту акваторию стянулись несколько десятков боевых кораблей западных государств. Со времен "крымской весны" они тоже зачастили в этот регион. Любопытно, что не все на Западе поддерживают такое, с позволения сказать, "любопытство". Например, на фоне инцидента в Керченском проливе бывший главком ВМФ Великобритании призвал палату лордов пересмотреть решение об отправке в начале 2019 года в Черное море гидрографического разведывательного корабля Echo, оснащенного многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора разведданных. "Если ситуация в Черном море будет накаляться, то подвергать опасности корабль, который не способен сам себя защитить, не является хорошей идеей", - заявил он в обращении к членам палаты лордов.

Понятно, что спокойно взирать на эту возню у наших южных рубежей в Москве не собираются. По решению руководства страны в Крыму создана мощная разновидовая группировка войск, сформирован надежный противокорабельный и противовоздушный щит. Его возможности уже неоднократно испытывали на себе американские ВМС. Достаточно вспомнить, как весной 2014 года экипаж эсминца "Дональд Кук" в прямом смысле слова рванул от Крыма после появления на побережье ракетного комплекса "Бастион". А еще - как нервно реагировали моряки США на пролеты мимо их кораблей российской боевой авиации.

Что же касается шпионов в небе, то и на них найдется управа. В среду стало известно, что систему ПВО Крыма скоро усилит еще один дивизион зенитной ракетной системы С-400, способной поражать на высотах до 30 км все современные и перспективные средства воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты. Три таких дивизиона уже размещены в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

При радиусе действия в 400 км в зону действия этих систем попадает практически все Черное море. А еще - воздушное пространство над Херсонской и Запорожской областями Украины. Наши С-400 также перекрывают значительную часть неба над Одесской, Николаевской, Криворожской, Днепропетровской и Кировоградской областями. Бывший глава комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов напомнил, что помимо С-400 Крым также охраняют другие средства ПВО, в том числе современный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".