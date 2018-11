Математики призвали пересмотреть теорию Большого взрыва

Ученые из Австралии расчетным методом определили, что тяжелые химические элементы после Большого взрыва формировались гораздо медленнее, чем считалось до сих пор.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о ней рассказывает портал Phys.org.

Теория Большого взрыва была выдвинута в 1927 году. Она считается наиболее достоверным научным объяснением того, как появилась Вселенная. Согласно ей, после расширения и взрыва появился газообразный водород, что привело к формированию звезд.

В новом исследовании Снежана Абаржи и Энни Наве из Школы математических наук Университета Западной Австралии проанализировали условия после взрывов сверхновых. Расчеты показали, что эти события действительно были мощными, но не такими быстрыми, как считалось до сих пор.

"Традиционно считается, что турбулентность - это механизм передачи и накопления энергии, посредством которого при взрывах сверхновых сформировались химические элементы, - говорит профессор Абаржи. - Однако наше исследование показало, что это был не турбулентный, а на самом деле очень медленный процесс".

По ее словам, происходила локализация высокоэнергетических точек. Это привело к образованию, например, железа, золота и серебра из атомов, появившихся в результате Большого взрыва.

"Эти выводы очень важны, потому что они бросают вызов нашему пониманию теории Большого взрыва, - считает Абаржи. - Процесс формирования жизни всегда задает больше вопросов, чем дает ответов. Но исследование приблизило нас к пониманию того, почему мы существуем".