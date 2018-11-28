В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о войне с РФ

В Госдуме прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе "полномасштабной войны" с Россией. Так, член комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Сергей Железняк назвал слова украинского политика "намеренным актом запугивания населения страны".

"Заявление Порошенко о том, что Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией - это не только провокация против нашей страны, но и намеренный акт запугивания собственного населения, а также попытка убедить Запад в несуществующих агрессивных планах России", - приводит РИА Новости заявление Железняка.

Также парламентарий объяснил цель "спланированной полномасштабной антироссийской кампании Порошенко". По мнению депутата, украинский лидер отчаянно пытается "сохранить свою власть, а также выполнить очередной западный русофобский заказ".

Ранее Порошенко заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Москвой после инцидента в Керченском проливе. Напомним, в ходе провокации 25 ноября корабли ВМС Украины, нарушившие границу РФ, были задержаны. Заявление Порошенко о "войне" было сделано вскоре после введения военного положения.