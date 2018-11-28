Вышел русский трейлер диснеевского фэнтези "Артемис Фаул"

Вышли дублированный тизер и постер магического фэнтези "Артемис Фаул".

Крепкий ремесленник Кеннет Брана ("Тор", "Золушка", "Убийство в Восточном экспрессе"), "Гамлет", "Франкенштейн") перенес для Disney на большой экран адаптацию книг детского кудесника слова и образа Йона Колфера.

За сценарий отвечают Майкл Голденберг ("Гарри Поттер и Орден Феникса", "Зеленый фонарь"), Адам Кляйн и Конор МакФерсон ("Паула").

Ролик демонстрирует ловкие фэнтези-элементы, включающие разрывные стрелы, волшебные кольца, таинственных существ, модные строгие костюмы из "Матрицы" и дилогии Kingsman, а также азиатскую версию реверсивной истории Бенджамина Баттона.

Официальный синопсис гласит:

"Укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал дерзкий план - ограбить его обитателей".

В главных ролях заняты: Фердиа Шоу, Джош Гад, Джуди Денч, Миранда Рэйсон, Нонсо Анози, Хонг Чау, Лара МакДоннел и т.д.

Атакует российский прокат новый крупный проект Disney 8 августа 2019 года.