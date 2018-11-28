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Рубрика: В мире

"Железные дороги Нидерландов" выплатят компенсации узникам концлагерей

Текст: Юрий Ершов

Железнодорожная компания Нидерландов выступила с сенсационным заявлением. Она готова выплатить финансовую компенсацию выжившим узникам концлагеря Вестерборк и родственникам жертв.

Дело в том, что составы нидерландских железных дорог в годы немецкой оккупации (1942-1944) исправно доставляли со всей Голландии неблагонадежных евреев в Вестерборк, откуда их потом прямиком отправляли в лагеря смерти на востоке Европы.

По приказу эсэсовцев в июле 1942-го лагерь Вестерборк, ранее служивший приютом для немецких евреев, бежавших от гитлеровского рейха, полностью перешел во власть СС. И по сути стал пересыльным лагерем, в котором размещались в основном местные евреи и цыгане, а также немецкие "юден".

Участь этих людей была определена заранее: путь лежал в Аушвиц (Освенцим) и Собибор. Строго по вторникам в этом направлении уходили вагоны для перевозки скота с сотнями заключенных. В общей сложности, по разным данным, на восток из Вестеборка отправили более 100 тысяч узников. В их числе была Анна Франк и ее семья, которых из Вестерборка отвезли в Аушвиц. 

В Освенциме нашли спрятанный узниками 70 лет назад клад

А за то, что такую по сути смертельную транспортировку начинали голландские железнодорожники, немцы расплатились несколькими миллионами гульденов. Причем за счет «конфискованного» имущества евреев. Никто из сотрудников дороги не отказался от этой платы.

Правда, в 2005 году об этом "неприятном эпизоде" вспомнили их потомки, торжественно принесли извинения еврейской общине, финансировали создание различных памятных проектов. И только теперь железнодорожники обещают возвратить долги (если можно так выразиться о том, чего вернуть уже нельзя) выжившим узникам Вестерборка и родным и близким погибших. Кстати, выжить тогда удалось только пяти тысячам узникам.      

Тем временем

Сегодня в мемориальном центре лагеря Вестерборк размещен музей с постоянной коллекцией, посвященной истории лагеря. Истории оставшихся в живых представлены здесь множеством фотографий, документов, рисунков, картин, изображений, карт и других объектов из Вестерборка.

В мире Европа Нидерланды
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