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29.11.2018 13:01
Рубрика: ПДД

Автомобилистам разрешили не устанавливать знак "Шипы"

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили. Документ опубликован на сайте правительства.

Ранее в МВД отмечали, что этот опознавательный знак на автомобилях утратил свою актуальность.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что этот знак появился в правилах в советские годы. И тогда в этом была необходимость. Шипы вылетали из шин и могли повредить стекла едущего сзади автомобиля.

Сейчас эффективность торможения шипованных и нешипованных шин не сильно отличается. Поэтому необходимости в этом знаке больше нет. Тем не менее в прошлом году за его отсутствие начали активно штрафовать водителей. Случилось это потому, что его вместе со знаком "Неопытный водитель" сделали обязательным.

Ранее сообщалось, что В ГИБДД рассматривают идею приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список новых запрещенных для водителей препаратов правоохранители намерены составить совместно с Минздравом. Но уже известно, что в этом перечне будет "Димедрол".

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