Боевики снова обстреляли жилые районы сирийского Алеппо

Несколько человек пострадали в результате обстрела боевиками жилых районов сирийского Алеппо. Атака была осуществлена в ночь на четверг. Три ракеты упали в районе аз-Захра, еще несколько - в районе Нового Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

Напомним, террористы, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

В минувшую субботу, 24 ноября, злоумышленники использовали против мирного населения отравляющие химические вещества. Мины, упавшие на северо-западе Алеппо, были начинены хлором. По разным данным, от 70 до 100 человек попали в больницы.