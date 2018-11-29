Новости

Боевики снова обстреляли жилые районы сирийского Алеппо 02:53
Принадлежащий Трампу самолет получил повреждение в Нью-Йорке 02:38
Трамп в своем твите "разместил" за тюремной решеткой Обаму и Клинтона 01:45
В США 78-летний преступник сознался в 90 убийствах 01:28
Три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в 2019 году 00:55
ЦИК Грузии: Зурабишвили лидирует на выборах с 57,4 процента голосов 00:48
ЕС не упомянул санкции в заявлении по инциденту в Черном море 00:06
ЦСКА разгромил рижское "Динамо" в Цюрихе 00:01
Захарова: Запад мог планировать провокацию Украины у Керчи 28.11.2018
Кишиневский поезд насмерть сбил женщину в Москве 28.11.2018
Средняя сумма микрозайма достигла 10,4 тысячи рублей 28.11.2018
Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28.11.2018
Расстрелявшего в Керчи 20 человек Рослякова похоронили под чужой фамилией 28.11.2018
В РАН рассказали о подготовке программы освоения Луны к весне 2019 года 28.11.2018
В Киеве эвакуировали 37 супермаркетов после звонка о минировании 28.11.2018
Торговый центр в Киеве закрыт после атаки радикалов 28.11.2018
Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать до 2026 года 28.11.2018
Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам 28.11.2018
Mitsubishi Eclipse Cross стал лучшим кроссовером в Германии 28.11.2018
Экзитпол: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии 28.11.2018
Владимир Путин подписал указ о развитии в РФ генетических технологий 28.11.2018
Из группы Serebro ушли все участницы 28.11.2018
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 28.11.2018
США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе 28.11.2018
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 28.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 02:53
Рубрика: В мире

Боевики снова обстреляли жилые районы сирийского Алеппо

Несколько человек пострадали в результате обстрела боевиками жилых районов сирийского Алеппо. Атака была осуществлена в ночь на четверг. Три ракеты упали в районе аз-Захра, еще несколько - в районе Нового Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием

Напомним, террористы, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

В минувшую субботу, 24 ноября, злоумышленники использовали против мирного населения отравляющие химические вещества. Мины, упавшие на северо-западе Алеппо, были начинены хлором. По разным данным, от 70 до 100 человек попали в больницы.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием
Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
В Крыму арестованы все моряки с задержанных украинских кораблей
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы