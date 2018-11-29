Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новая Mazda 3 будет продаваться в России 12:19
Toyota представила гибридный седан Corolla 11:15
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО 10:45
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК 10:16
29.11.2018 11:45
Рубрика: Легковые авто

Два кроссовера неожиданно подешевели в России

Текст: Андрей Полухин

Кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 подешевели в некоторых комплектациях. Цены упали на 55-80 тысяч рублей.

Как отмечает агентство "Автостат", у компактного Tiggo 2 стали доступнее топовые версии Luxury 2018 г.в. с механической и автоматической трансмиссией. Они оцениваются в 777 и 844,9 тысяч рублей соответственно. Автомобиль, который импортируется из Китая, доступен с 1,5-литровым атмосферным мотором с отдачей в 106 л.с., механической или автоматической коробками передач и передним приводом. Всего в линейке 4 комплектации. Базовая - Basic MT - продается за 673 тысячи рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Новый Kia Soul: необычная внешность и "музыкальный" салон

У Tiggo 5, наоборот, стали дешевле две начальные комплектации - Connected MT и Comfort MT 2017 г.в. Они стоят 977 и 999,9 тысяч рублей. Кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым мотором на 136 л.с., работающим с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод только передний. Машина предлагается россиянам в семи комплектациях. Самая дорогая - CVT Luxury Plus 2018 г.в. - оценивается в 1 249 900 рублей.

Интересно, что Chery в сентябре, октябре и ноябре пересматривала цены на свои автомобили - причем, в сторону повышения. Разные комплектации кроссоверов в этот период подорожали на суммы до 55 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Nissan
Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира

Напомним, в товарной линейке Chery есть еще один кроссовер - Tiggo 3. Автомобиль с двигателем 1.6 мощностью 126 л.с., "механикой" или вариатором и передним приводом продается по цене от 859,9 до 969,9 тысячи рублей. Недавно компания сообщила о возобновлении импорта этой модели из Китая, поскольку продажи локализованной версии с МТ были приостановлены по решению Росстандарта. Ведомство выявило два серьезных нарушения. Как выяснилось, кроссоверы комплектовались стеклами, не указанными в ОТТС, и некачественными модулями "ЭРА-ГЛОНАСС".

Добавим, что в период с января по октябрь Chery смогла сохранить продажи своих кроссоверов на прошлогоднем уровне. За 10 месяцев машины марки разошлись тиражом в 4,7 тысячи экземпляров.

Россияне продолжают скупать старые автомобили
Lada Vesta: Стоит ли покупать трехлетний седан за 500 тысяч рублей
#Chery