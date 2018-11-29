Два кроссовера неожиданно подешевели в России

Кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 подешевели в некоторых комплектациях. Цены упали на 55-80 тысяч рублей.

Как отмечает агентство "Автостат", у компактного Tiggo 2 стали доступнее топовые версии Luxury 2018 г.в. с механической и автоматической трансмиссией. Они оцениваются в 777 и 844,9 тысяч рублей соответственно. Автомобиль, который импортируется из Китая, доступен с 1,5-литровым атмосферным мотором с отдачей в 106 л.с., механической или автоматической коробками передач и передним приводом. Всего в линейке 4 комплектации. Базовая - Basic MT - продается за 673 тысячи рублей.

У Tiggo 5, наоборот, стали дешевле две начальные комплектации - Connected MT и Comfort MT 2017 г.в. Они стоят 977 и 999,9 тысяч рублей. Кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым мотором на 136 л.с., работающим с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод только передний. Машина предлагается россиянам в семи комплектациях. Самая дорогая - CVT Luxury Plus 2018 г.в. - оценивается в 1 249 900 рублей.

Интересно, что Chery в сентябре, октябре и ноябре пересматривала цены на свои автомобили - причем, в сторону повышения. Разные комплектации кроссоверов в этот период подорожали на суммы до 55 тысяч рублей.

Напомним, в товарной линейке Chery есть еще один кроссовер - Tiggo 3. Автомобиль с двигателем 1.6 мощностью 126 л.с., "механикой" или вариатором и передним приводом продается по цене от 859,9 до 969,9 тысячи рублей. Недавно компания сообщила о возобновлении импорта этой модели из Китая, поскольку продажи локализованной версии с МТ были приостановлены по решению Росстандарта. Ведомство выявило два серьезных нарушения. Как выяснилось, кроссоверы комплектовались стеклами, не указанными в ОТТС, и некачественными модулями "ЭРА-ГЛОНАСС".

Добавим, что в период с января по октябрь Chery смогла сохранить продажи своих кроссоверов на прошлогоднем уровне. За 10 месяцев машины марки разошлись тиражом в 4,7 тысячи экземпляров.