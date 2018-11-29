Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное

Правительство внесло изменения в ПДД, исключающие обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили, имеющие шипованные шины. Знак, за отсутствие которого еще весной 2017-го был введен штраф в размере 500 рублей, признан неактуальным. Нововведения начнут действовать через семь дней после официального опубликования документа. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил это решение.

"Все большее распространение современных автомобилей с современными системами активной безопасности, а также широкое применение фрикционной зимней резины сделало знак "Шипы" неактуальным. Собственно, логика восторжествовала и обрела форму закона. Решение правильное", - рассказал главред "Движка".

Отмена знака "Шипы" отрицательно скажется только на производителях этих самых значков. По словам эксперта, компании-производители очень неплохо зарабатывают на любом "обязательном" к установке дополнительном оборудовании, начиная от знака "Шипы" и заканчивая аптечками и огнетушителями. Теперь одной позицией в доходе для них станет меньше.

Добавим, кабмин этим же постановлением приравнял лиц в инвалидных колясках к пешеходам. Кроме того, на каждой стоянке транспортных средств должны выделяться места для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами, а также для автомобилей, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов.