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29.11.2018 17:00
Рубрика: ПДД

Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное

Текст: Юрий Зубко
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство внесло изменения в ПДД, исключающие обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили, имеющие шипованные шины. Знак, за отсутствие которого еще весной 2017-го был введен штраф в размере 500 рублей, признан неактуальным. Нововведения начнут действовать через семь дней после официального опубликования документа. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил это решение.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Все большее распространение современных автомобилей с современными системами активной безопасности, а также широкое применение фрикционной зимней резины сделало знак "Шипы" неактуальным. Собственно, логика восторжествовала и обрела форму закона. Решение правильное", - рассказал главред "Движка".

Отмена знака "Шипы" отрицательно скажется только на производителях этих самых значков. По словам эксперта, компании-производители очень неплохо зарабатывают на любом "обязательном" к установке дополнительном оборудовании, начиная от знака "Шипы" и заканчивая аптечками и огнетушителями. Теперь одной позицией в доходе для них станет меньше.

Добавим, кабмин этим же постановлением приравнял лиц в инвалидных колясках к пешеходам. Кроме того, на каждой стоянке транспортных средств должны выделяться места для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами, а также для автомобилей, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов.

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#ПДД