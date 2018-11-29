Кабмин отменил использование знака "Шипы"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, вносящее изменение в Правила дорожного движения. В частности, отменяется обязательство по использованию знака "Шипы".

Документ вновь разрешает водителям, пользующимся зимней шипованной резиной, ездить без специального знака. Он потерял свою актуальность, решили в правительстве, поскольку сегодня динамические характеристики автомобиля определяются больше другими факторами.

Установка знака "Шипы", говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.

Также постановление корректирует понятия опознавательного знака "Инвалид". На транспортные средства, управляемые инвалидами, а также перевозящие инвалидов или детей-инвалидов, действие знаков 3.28 ("Стоянка запрещена"), 3.29 ("Стоянка запрещена по нечетным числам месяца") и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным числам месяца") распространяться не будет. Кроме того, к пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.