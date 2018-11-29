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Рубрика: В мире

ЕС не упомянул санкции в заявлении по инциденту в Черном море

Европейский союз будет пристально следить за развитием ситуации в Керченском проливе, но решения о санкциях не принял. Это следует из заявления, распространенном вечером в среду, 28 ноября, за подписью главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Документ был утвержден по итогам двухдневных консультаций.

"ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни…", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Фото: REUTERS
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Евросоюз призвал все стороны конфликта проявлять сдержанность, снизить напряженность ситуации, а Москву - освободить задержанные экипажи и суда. 

В тексте говорится, что Евросоюз намерен пристально следить за развитием ситуации и в случае необходимости "действовать адекватно в координации с международными партнерами". При этом формулировок о санкциях документ не содержит.

Напомним, 25 ноября три судна украинских ВМСУ - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - грубо нарушили государственную границу РФ. В результате инцидента все три корабля были задержаны и отбуксированы в керченский порт. Киевский суд Симферополя принял решение об аресте всех 24 моряков и сотрудников СБУ за нарушение госграницы.

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